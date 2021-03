Samsung : les Galaxy Watch 4 et Active 4 fonctionneront sous Wear OS, ça se confirme

Il y a de fortes chances que Samsung remplace Tizen par Wear OS de Google sur ce qui pourrait être la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4.

Galaxy Watch – Crédit : Unsplash

L’analyse de l’APK de la dernière version de l’application Galaxy Wearable par Max Weinbach d’Android Police révèle deux noms de code : Fresh et Wise. Ces noms de code sont liés aux smartwatches de nouvelle génération de Samsung, la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4.

Le nom « Merlot » a été mentionné pour les nouvelles montres de l’entreprise. Il pourrait également faire référence à la puce, plus précisément au Qualcomm Snapdragon Wear 4100. Ce processeur révolutionnaire permettra aux montres connectées qui l’utiliseront d’être plus performantes, mais surtout plus autonomes.

Des Galaxy Watch 4 et Active 4 sans Wear OS ?

Tous les noms de code relatifs à la Galaxy Watch mentionnés dans l’APK désignent « newos », ce qui, selon la fuite, correspond à Wear OS. Max Weinbach d’Android Police a également déniché le nom de code « water », qui indiquerait la compatibilité entre l’application Galaxy Wearable et Wear OS.

On ne sait pas exactement pourquoi Samsung prévoit de laisser Tizen OS pour passer à Wear OS, mais pour Google, c’est une grande victoire. Samsung adoptant son système d’exploitation pour ses prochaines smartwatches donne à la plateforme non seulement plus d’exposition, mais aussi la chance d’évoluer enfin pour devenir la solution alternative dont Google avait besoin pour concurrencer watchOS d’Apple.

Néanmoins, tous les fabricant n’utilisent pas le système d’exploitation de Google. De son côté, OnePlus a lui fait le choix de se passer de Wear OS sur sa première montre connectée, la OnePlus Watch. Celle-ci sera vendue à 159 euros à partir de la mi-avril.

D’après ce qu’on sait, les deux montres seront disponibles en différentes tailles : 40/41mm et 44/45mm et la gamme comprendra des variantes LTE et Bluetooth uniquement. On sait également qu’elles pourraient inclure une nouvelle fonction de surveillance du diabète. Si vous ne savez toujours pas quelle montre connectée choisir, vous pouvez vous aider de notre comparatif des meilleures montres intelligentes de 2021.

Source : Max Weinbach