Gal Gadot (Wonder Woman) a volé un accessoire de Batman v Superman

Une confidence amusante de Gal Gadot – Crédit : Warner Bros.

Pour tous les spectateurs, Gal Gadot incarne parfaitement Wonder Woman. Avant ses deux films, l’héroïne est introduite par Zack Snyder dans Batman v Superman. Un long-métrage dans lequel les héros, respectivement joué par Ben Affleck et Henry Cavill, s’affrontent. Après de nombreux désaccords, les membres de la Justice League s’allient pour combattre une menace majeure. Wonder Woman rejoint alors l’équipe de retour dans Zack Snyder’s Justice League. Et alors que l’héroïne a droit à sa propre attraction, Gal Gadot fait une révélation. En interview pour Red Notice sur Netflix, la comédienne confie avoir dérobé un accessoire sur le tournage de Batman v Superman !

Un accessoire pour ouvrir… des colis Amazon !

Le fameux Batarang de Batman – Crédit : Warner Bros.

Confidence de Gal Gadot ! En pleine interview, l’actrice révèle s’être emparée d’un accessoire sur le tournage de Batman v Superman. Parlant d’abord de la « batte de Batman, celles qu’il lance », le journaliste corrige la comédienne en donnant la bonne désignation, Batarang. Et Gal Gadot s’en sert pour… ouvrir ses colis Amazon.

Oui ! Je l’ai volé et vous savez ce que j’en fais ? J’ouvre des colis Amazon avec [rires]. Elles sont très pointues. Donc merci de me l’avoir rappelé, c’est un vol réussi. Gal Gadot

Et Gal Gadot aura l’occasion de voler d’autres accessoires DC Comics puisque Wonder Woman 3 prépare sa venue.

Wonder Woman revient dans un troisième opus

Car DC Comics n’a pas dit son dernier mot au cinéma. Plusieurs projets arrivent comme The Batman, Aquaman 2, The Flash, etc. La Warner a donné le feu vert à la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, pour un troisième volet. L’ancienne star du petit écran en tant que Wonder Woman, Lynda Carter, va avoir « un rôle important ».

Nous sommes très excités par Wonder Woman 3. Gal Gadot, qui est terriblement déçue de ne pas être là, est la plus occupée des personnes au monde. Trois enfants en bas âge, un tournage, elle aurait voulu être là. Mais nous sommes tous excités par les choses passionnantes à venir pour Wonder Woman 3. – Patty Jenkins lors du DC FanDome

Wonder Woman 3 arrive en 2024 au cinéma, sans date plus précise.

Source : CBR