Wonder Woman : la franchise s’offre une nouvelle montagne russe à sensations aux USA

Une nouvelle attraction dédiée à Wonder Woman débarque dès l’été prochain dans le célèbre parc Six Flags Magic. Sensations garanties !

Après avoir été mis en sommeil par la pandémie mondiale, les parcs d’attractions souhaitent retrouver leur public. Pas question de rogner sur les dépenses : il faut du neuf et du sensationnel pour déplacer les foules. C’est désormais chose faite à Six Flags ! En effet, le célèbre parc vient d’annoncer l’ouverture future d’un rollercoaster défrisant sur le thème de Wonder Woman. Au programme : de la vitesse, des loopings vertigineux et une chute de 13 étages. Grâce à sa licence DC, Six Flags peut s’offrir le luxe de proposer de nouvelles attractions inédites. Et ce dernier projet risque bien de faire parler de lui. Nul doute que la concurrence risque de rapidement riposter !

Premier aperçu de l’attraction Wonder Woman – Crédit : Six Flags official website

Après Batman, c’est donc Wonder Woman qui est mise à l’honneur. C’est la seconde fois que l’amazone s’offre sa propre attraction. Le succès risque bien d’engorger les futures files d’attente !

Wonder Woman s’offre un rollercoaster impressionnant

L’annonce vient d’être partagée sur le site officiel du parc. L’attraction s’appellera Flight of Courage. Le trajet en file indienne attendra une vitesse de pointe 93 km/h. La piste totale avoisine les 1,5 km. Ce nouveau manège sera évidemment intégré à la zone DC de Six Flags, non loin de Batman : The Ride. Ce rollercoaster promet donc de rendre hommage à la super amazone, arborant fièrement ses couleurs et sa vitesse de vol.

L’attraction sera également immersive. Pour débuter, les « voyageurs » seront propulsés dans un décor antique, revenant sur l’origine des pouvoirs de Wonder Woman. S’ensuit donc une ballade à grande vitesse sur une montagne russe que tout le monde risque bien de pas supporter. L’ouverture est annoncée à l’aube de l’été 2022. Pour le moment, c’est tout ce que l’on sait de ce projet inédit et spectaculaire.

Six Flags espère bien voler la vedette à ses concurrents. Cette nouvelle attraction risque bien de faire du bruit. Et Disney de faire grise mine. Mais la firme aux grandes oreilles a déjà dans son sac plein de projets secrets ! La bataille des parcs peut (enfin) recommencer !

