Galaxy Watch4, Z Fold3, Z Flip3, Buds2, on connait le prix de tous les appareils que Samsung présentera le 12 août

Le 12 août prochain, Samsung présentera deux smartphones pliants, les Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Flip3, des montres, les Galaxy Watch4 et Galaxy Watch4 Classic ainsi que des écouteurs sans fil, les Galaxy Buds2.

Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 – Crédit : Evan Blass

D’après les informations d’Evan Blass, le Galaxy Z Fold3 sera légèrement moins cher que le modèle précédent, puisqu’il faudra débourser 1899 euros pour la version avec 256 Go de stockage, et 1999 euros pour la version avec 512 Go de stockage. Le smartphone est donc 100 euros moins chers que l’année dernière, même s’il sera certifié IPX8, équipé d’une caméra sous l’écran et compatible avec le stylet S-Pen.

De son côté, le Galaxy Z Flip3 verra son prix baisser de près d’un tiers par rapport aux 1499 euros du Galaxy Z Flip2, puisqu’on le retrouvera à 1099 euros dans sa version 128 Go de stockage et 1149 euros en version 256 Go. Pourtant, on sait que le smartphone profite d’une configuration haut de gamme avec un nouveau design.

Remember that pricing is almost never a direct conversion across markets and currencies. https://t.co/MLvLUynwjG pic.twitter.com/fdbRvnySu6 — Evan (@evleaks) August 3, 2021

Les prix des Galaxy Watch4 et Galaxy Buds 2 ont également fuité

Au total, Samsung va présenter 4 modèles de Galaxy Watch4 différents. En effet, on retrouvera deux Galaxy Watch4 de 40 mm et 44 mm, respectivement à 279 euros et 309 euros. Le géant coréen prévoirait également de dévoiler une Galaxy Watch4 Classic 42 mm dont des photos volées ont déjà fuité à 379 euros, ainsi qu’une nouvelle Galaxy Watch4 Wise 46 mm. Pour l’instant, on ne sait pas quelles seront les différences entre le modèle Wise et le modèle Classic, mais il pourrait simplement s’agir d’une version plus grande de ce dernier.

Enfin, Evan Blass a dévoilé le prix des écouteurs sans fil Galaxy Buds 2 : 159 euros. Ils seront donc moins chers que la génération précédente. On sait que les True Wireless proposeront une autonomie totale de 20 heures avec boîtier si la réduction de bruit est activée, et 29 heures d’autonomie sans.

Samsung doit actuellement être très embêté face à cette fuite d’envergure, puisqu’il ne lui reste plus grand-chose à dévoiler lors de sa conférence Unpacked le 12 août prochain. Pourtant, comme Apple, nous avions récemment appris que Samsung avait déclaré la guerre au leaker en censurant les informations qui fuitaient sur Internet. Il semble donc que les mesures prises par le géant coréen ne soient pas assez strictes pour empêcher les leakers de tout dévoiler en avance.

