Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3 : les prix des smartphones pliants de Samsung ont été dévoilés !

Un peu plus d’une semaine avant la présentation de la prochaine génération de smartphones pliants de Samsung, nous connaissons déjà le tarif des Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3.

Le leaker @_snoopytech_ a repéré le prix des deux smartphones pliants chez des revendeurs en France, et il y a une très bonne surprise pour l’un d’entre eux. Il semble que Samsung veuille démocratiser les smartphones pliants en 2021.

Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 – Crédit : Evan Blass

D’après les informations qu’il a obtenu, le Galaxy Z Fold 3 dont nous avions déjà vu le design officiel sera vendu à partir de 2009 euros en Europe pour sa configuration avec 256 Go de stockage, et 2099 euros avec 512 Go de stockage. Le prix pourrait varier de quelques dizaines d’euros d’un pays à l’autre en raison des taxes, mais il s’agit vraisemblablement du même tarif que le Galaxy Z Fold 2 de l’année dernière.

Le fait que Samsung n’ait pas augmenté le prix de son smartphone haut de gamme est une bonne nouvelle, puisque celui-ci sera le premier du fabricant à disposer d’une caméra sous l’écran. Il s’agira également du premier smartphone pliant à être compatible avec le stylet S Pen, et à offrir une certification IPX8 pour la résistance à l’eau.

Samsung réduit d’un tier le prix de son Galaxy Z Flip 3

La meilleure nouvelle concerne le Galaxy Z Flip 3 dont nous avons également déjà pu voir les rendus officiels. En effet, selon @_snoopytech_, le smartphone sera vendu à partir de seulement 1029 euros dans sa configuration 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et 1109 euros avec 256 Go de stockage.

C’est bien moins cher que le Galaxy Z Flip 2 de l’année dernière, puisque celui-ci était vendu à partir de 1499 euros. Samsung a donc décidé de réduire d’un tiers le prix de son smartphone pliant le plus abordable. Pourtant, on sait que le Galaxy Z Flip 3 offrira un nouveau design et des caractéristiques techniques haut de gamme, comme un processeur Snapdragon 888, un écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces ou encore une certification IPX8.

Le géant coréen a probablement l’ambition de démocratiser ce type d’appareil. Pour rappel, les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3 seront dévoilés le 11 août prochain lors d’un événement Galaxy Unpacked. Ils arriveront aux côtés de deux Galaxy Watch et des écouteurs Galaxy Buds 2.

Source : @_snoopytech_