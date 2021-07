Samsung Galaxy Z Fold 3 : le smartphone pliant apparaît dans des rendus officiels avec sa caméra sous l’écran

Nos confrères de WinFuture ont partagé les rendus officiels du Galaxy Z Fold 3 en noir, seulement quelques jours après avoir dévoilé les rendus officiels du Galaxy Z Flip 3, le nouveau smartphone à clapet de Samsung.

Samsung Galaxy Z Fold 3 rendu officiel – Crédit : WinFuture

Le design du Galaxy Z Fold 3 n’est pas vraiment une surprise, puisqu’un internaute avait partagé des captures d’écran d’une vidéo du smartphone au mois de mai dernier. Depuis, nous avions eu l’occasion de voir de multiples rendus créés par des fans, ainsi que des images promotionnelles du Galaxy Z Fold 3.

Le smartphone pliant de Samsung adopte cette année un nouveau design avec trois capteurs photo à l’arrière placés verticalement. On note également la présence d’une caméra sous l’écran principal, mais celle-ci ne semble pas totalement invisible. Samsung aurait fait le choix de ne pas totalement la cacher afin d’améliorer la transmittance de la lumière de 40 % par rapport à ses concurrents, et ainsi proposer de meilleurs résultats en photo.

Qu’attendre du Galaxy Z Fold 3 ?

Tout comme le Galaxy Z Flip 3, le Galaxy Z Fold 3 sera propulsé par un Snapdragon 888 de Qualcomm. On retrouvera à l’avant un écran AMOLED 120 Hz LTPO de 7,6 pouces. À l’arrière, le smartphone utilisera un écran secondaire AMOLED de 6,2 pouces, qui serait lui aussi compatible 120 Hz.

Au dos, on retrouvera également trois capteurs photo de 12 MP. La partie selfie sera assurée sur l’écran secondaire par un capteur de 10 MP, et sur l’écran principal par un capteur placé sous l’écran de seulement 4 MP. La qualité des photos ne serait pas optimale, et ce capteur serait essentiellement utile pour les appels vidéo.

On sait également que le smartphone pliant de Samsung sera le premier à être compatible avec le stylet S Pen, notamment grâce à un écran équipé d’un verre UTG (Ultra-Thin Glass) beaucoup plus résistant. Samsung aurait également réussi à faire de ses smartphones pliants des téléphones étanches, puisque le Galaxy Z Fold 3 sera certifié IPX8.

Pour rappel, le Galaxy Z Fold 3 sera dévoilé le 11 août prochain lors d’un événement Galaxy Unpacked. Il arrivera aux côtés du Galaxy Z Flip 3, de deux Galaxy Watch et des Galaxy Buds 2. Concernant son prix, on sait que Samsung veut considérablement baisser les prix de ses smartphones pliants sur cette génération. Par conséquent, on attend le smartphone entre 1600 et 1700 euros, contre 2000 euros pour le Galaxy Z Fold 2.

Few upcoming foldable details.



Z Flip3

– 6.7" internal / 1.9" cover displays

– 12MP x2 (rear) / 10MP (selfie)



Z Fold3

– 7.6" internal / 6.2" external displays

– 12MP x3 (rear) / 10MP (cover selfie) / 4MP (main selfie)

– 2 optional S-Pens (Pro and Fold Edition)



Both phones IPX8 pic.twitter.com/lPm60yCzvt — Evan (@evleaks) July 26, 2021

