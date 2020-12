Game of Thrones : le spin-off House of the Dragon a une date de sortie

Le spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, a finalement droit à une date de sortie. HBO vient de l’annoncer dans une vidéo qui récapitule tous les films et séries à venir en 2021 et en 2022 sur sa plateforme de SVoD, HBO Max.

La série House of the Dragon est annoncée pour 2022 – Crédit : HBO

House of the Dragon, le spin-off de la célèbre série Game of Thrones, sera basé sur le roman « Feu et Sang » (Fire & Blood) de George R. R. Martin. L’intrigue principale se déroulera donc 300 ans avant le premier épisode de Game of Thrones. HBO vient de dévoiler le tout premier aperçu de House of the Dragon ainsi que la date de sortie du spin-off. House of the Dragon sera diffusé sur HBO et HBO Max en 2022. Cette date de sortie avait déjà été annoncée par plusieurs sources, mais elle n’avait pas encore été officiellement confirmée par HBO.

La série House of the Dragon est attendue pour 2022

La vidéo publiée par HBO sur YouTube récapitule tous les films et séries qui vont prochainement débarquer sur la plateforme de SVoD, HBO Max. Ce sera la prochaine plateforme de streaming à débarquer en France en 2021. À l’heure actuelle, le service concurrent de HBO Max en France est Starzplay qui propose des exclusivités à 4,99 € / mois.

Après avoir présenté les films et séries de 2021, HBO a révélé le premier aperçu de House of the Dragon avec un dragon cracheur de feu. D’ailleurs, les dragons joueront un rôle important dans le spin-off de Game of Thrones. En effet, la série va retracer les évènements qui ont impacté la Maison Targaryen après la conquête de Westeros par Aegon le Conquérant.

Le casting de House of Dragon a été lancé au mois de juillet pour trouver les acteurs principaux de la série. Le roi Viserys I Targaryen sera joué par l’acteur britannique Paddy Considine. Il est connu pour avoir interprété des rôles dans des mini-séries HBO et une série Netflix. De plus, le casting comprend aussi Olivia Cooke pour interpréter Alicent Hightower, Emma D’Arcy pour jouer le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen et Matt Smith pour incarner le prince Daemon Targaryen.

Source : CNET