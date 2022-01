House of the Dragon : la série va être « putain de bien » selon Peter Dinklage

Peter Dinklage, qui campe le rôle de Tyrion Lannister dans Game of Thrones, se dit très emballé par la sortie du spin-off de la série, House of the Dragon.

Si Peter Dinklage, la star de Game of Thrones, n’apprécie pas du tout le remake en live-action du film Blanche-Neige et les sept nains, il est en revanche bien plus emballé à l’idée de voir la série House of the Dragon débarquer sur petit écran.

Invité pour un podcast avec Marc Maron, l’acteur qui incarnait Tyrion dans Game of Thrones a eu l’occasion d’évoquer très succinctement le spin-off, dont il ne fera (a priori) pas du tout parti. Dans l’ensemble, Peter Dinklage semble enthousiasmé par l’avenir de la franchise, même s’il a quelques réserves.

Peter Dinklage, très hypé par House of the Dragon

« Je pense que ça va être un excellent show », a déclaré Dinklage à Marc Maron. « Le réalisateur et le producteur ont travaillé sur notre série [Game of Thrones], et je pense que ça va être vraiment putain de bien » a-t-il ajouté.

L’acteur fait référence ici à Miguel Sapochnik et Ryan Condal, qui seront co-showrunners et producteurs exécutifs de House of the Dragon. Sapochnik est connu dans l’industrie pour avoir réalisé quelques-uns des épisodes les plus mémorables de Game of Thrones, notamment Durlieu (S05E08), La Bataille des bâtards (S06E09), Les vents de l’hiver (S06E10) et La longue nuit (S08E03).

À moins que vous ayez détesté ces épisodes, l’implication de Sapochnik devrait normalement apaiser l’esprit de celles et ceux qui craignent que House of the Dragon ne ressemble pas assez à son aînée.

Game of Thrones aura duré huit ans et aura été l’une des plus grandes réussites de l’histoire de la télévision. Pour l’acteur, HBO a pris un énorme risque en adaptant le monde fantastique et complexe de George R.R. Martin sur petit écran. Et si la réponse est bien évidemment l’argent, pourquoi absolument vouloir y retourner ? « Ils ont pris un risque énorme avec notre série » a-t-il dit, en précisant que Game of Thrones avait mis du temps à devenir l’immense succès que l’on connaît.

Pour rappel House of the Dragon sera diffusé sur HBO et HBO Max en 2022.

