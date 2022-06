Gmail : ce nouveau menu va vous simplifier la vie

Gmail – Crédit : Unsplash

Votre stockage cloud Google One réunit plusieurs applications à l’instar de Gmail, Google Drive et Google Photos. Il inclut d’office 15 Go d’espace gratuits afin que vous puissiez stocker en nuage vos courriels, documents et autres photos. Il est possible de payer un supplément pour obtenir plus d’espace,100 Go additionnels coûtant par exemple 1,99 €/mois ou 19,99€/an. Évidemment, il est bon d’avoir un œil attentif sur l’espace utilisé pour optimiser comme il se doit votre Google One.

Par exemple, faire le ménage régulièrement pour libérer de la place pourrait vous éviter d’avoir à payer un supplément superflu. Et au lieu de vous perdre dans les menus de la section Gérer votre compte Google, Gmail vient d’intégrer un nouvel onglet bien pratique. Celui-ci vous permet d’accéder en un clin d’œil au menu Google One.

À lire > Stockage en ligne gratuit : Dropbox, Mega, Google Drive… Quel service choisir ?

Espace de stockage Google : un nouveau menu dans Gmail

Vous saurez alors précisément quel espace de stockage il vous reste. En outre, Google vous donnera des suggestions pour libérer plus d’espace (en jetant par exemple les e-mails supprimés et indésirables ou ceux comportant des pièces jointes volumineuses). Enfin, vous pourrez obtenir rapidement de l’espace supplémentaire.

Déployé sur l’application Gmail iOS et Android, ce nouvel indicateur de stockage est accessible facilement. Il vous suffit de toucher votre avatar en haut à droite puis de cliquer sur l’onglet Espace de stockage utilisé.

Crédit : Tom’s Guide

Un menu vous détaille ensuite la répartition du stockage entre vos différentes applications. Vous pourrez alors acheter de l’espace supplémentaire en cliquant sur le bouton bleu ou nettoyer l’espace en touchant le bouton correspondant.