Stockage en ligne gratuit : Dropbox, Mega, Google Drive… Quel service choisir ?

De Google Drive à OneDrive, en passant par Dropbox ou même Mega, il existe plus d’une dizaine de solutions de stockage en ligne gratuites. Nous avons retenu les meilleures d’entre elles, afin de les analyser et les comparer les unes aux autres.

Crédit : evertonpestana / Licence Pixabay

Le cloud est désormais entré dans les mœurs. Beaucoup n’ont plus que ce mot à la bouche et on nous le propose à toutes les sauces, parfois même dans un contexte totalement inapproprié. Mais le cloud, à quoi ça sert au quotidien ? Pourquoi aurait-on subitement besoin d’un service qui va stocker nos données personnelles en ligne, alors que nous nous en tirions très bien jusqu’à présent en local ? Et le cloud, est-ce juste quelques Go offerts sur un serveur, ou est-ce que ça ne va pas un peu plus loin que ça ?

Nos services préférés de stockage Cloud : Google Drive, Mega, Dropbox

Google Drive Le plus pratique Gratuit € > Google Drive Capacité 15 Go Taille limite des fichiers 10 Go Historique Oui (30 jours ou 100 révisions) Fiche technique +

Google Drive a vraiment tout pour lui : une impressionnante quantité de services associés et un espace de stockage suffisant (même si on en voudrait davantage). Tout y est : du streaming à l’édition de fichiers, en passant par une disponibilité exemplaire. Et il est surtout très simple à prendre en main.

Mega Le plus généreux Gratuit € > Mega Capacité 50 Go Taille limité des fichiers 50 Go Historique Non Fiche technique +

Mega est l’un des meilleurs choix possible lorsqu’on souhaite déposer un gros volume de données sur le Cloud. Le fameux site de Kim Dotcom offre 50 Go, chiffre vos données et ne manque pas de rapidité. On apprécie aussi sa fonction de partage, la plus simple d’emploi qui soit.

Dropbox La meilleure alternative Gratuit € > Dropbox Capacité 2 Go Taille limite des fichiers 2 Go Historique Oui (30 derniers jours) Fiche technique +

Si Dropbox est plutôt limité en taille dans sa version gratuite, il dispose néanmoins de tout un attirail de fonctionnalités : édition de document, historique, synchronisation entre tous les appareils, streaming audio et vidéo. Très complet et très fiable.

Vos données sont-elles à l’abri des regards indiscrets ?

La définition du Cloud est assez large, mais retenez qu’elle englobe le stockage en ligne, ainsi que les services qui y sont associés (gestion, édition et partage de fichiers). En clair, le Cloud consiste à proposer aux internautes de faire en ligne toutes les opérations qu’ils effectuent habituellement sur leur ordinateur personnel, en local. Il est ainsi possible de stocker des fichiers sur un tel service, afin de les retrouver quel que soit l’appareil avec lequel on se connecte et le lieu où l’on se trouve.

Dans le même temps, on peut parfois éditer le contenu des fichiers en question, tout cela depuis un simple navigateur Internet. Néanmoins, gardez bien cette recommandation en tête : toutes les données que vous envoyez ne sont généralement pas chiffrées sur l’espace de stockage en ligne. Elles ne sont cryptées que lors du transfert, mais pas sur l’espace de stockage.

Des services comme Mega chiffrent néanmoins les données sur le disque dur distant à l’aide d’une clé 2048 bits, mais ils sont très rares. Pour tous les autres, vos données sont stockées en clair. Si vous craignez qu’une instance gouvernementale ne s’en empare, chiffrez-les vous-même, soit à l’aide d’un outil de compression et d’un mot de passe (7-Zip fait ça très bien), soit via un programme dédié comme Boxcryptor ou Cloudfogger.

Notez enfin que certains services proposent de chiffrer les données de manière payante, par exemple chez pCloud. L’option, baptisée Encrypto, coûte tout de même 4,99 euros par mois. Dommage qu’elle soit si chère, car elle fonctionne de manière totalement transparente, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile, et ne nécessite donc aucun ajout de logiciel supplémentaire.

pCloud Gratuit € > pCloud Capacité 10 Go Taille limite des fichiers 10 Go historique Non Fiche technique + pCloud est un service vraiment intéressant, auquel il ne manque qu’un historique des fichiers et une fonction de streaming plus aboutie. On apprécie tout particulièrement son plugin Lightroom permettant d’exporter directement depuis le logiciel d’Adobe.

Quelques précisions sur les conditions de test

Nous avons donc analysé de nombreuses offres de stockage en ligne (ou de « cloud », si vous préférez). Leur point commun : elles disposent toutes d’une offre véritablement gratuite. Notre objectif a été d’analyser les spécificités de chacune, leurs différences, leurs similarités, et bien entendu leurs avantages et inconvénients. Bien évidemment, il existe des disparités au niveau de l’espace de stockage offert, qui varie de 1 à 50 Go.

Mais il n’y a pas que ça : les applications disponibles, le format de fichier reconnu (très utile pour streamer de la musique ou de la vidéo) ou encore le chiffrement, sont autant de critères à retenir lorsque l’on opte pour tel ou tel service de stockage en ligne. Sans compter un élément primordial, mais difficile à juger, tant il est aléatoire : la disponibilité.

La vitesse d’envoi et de réception de petits fichiers ou d’autres plus volumineux dépend quant à elle de nombreux paramètres, de nos jours souvent indépendants de la bande passante proposée par le service en question (aléas sur le réseau du FAI, congestion locale du réseau à certaines heures de la journée…). Difficile dès lors de mesurer les performances des services tant elles peuvent varier d’un type de connexion à l’autre, d’une semaine à l’autre ou d’un appareil à l’autre.

Espace de stockage et historique des fichiers

En matière d’espace de stockage, toutes les offres gratuites ne sont pas logées à la même enseigne. Si les plus généreuses proposent 50 Go d’espace (Mega), quelques-unes se cantonnent à seulement 2 Go (Drobpox), voire moins (Giga). Néanmoins, il est possible avec certaines offres comme Dropbox de « gagner » un peu plus d’espace en suivant le petit didacticiel de début ou en parrainant des amis.

Giga Gratuit € > Giga Capacité 1 Go Taillie limite des fichiers 1 Go Historique Non Fiche technique + Bien sur, en proposant seulement 1 Go d’espace de stockage gratuit (des offres payantes à partir de 1,99 euros pour 100 Go sont également proposées), Giga fait figure de Petit Poucet dans le milieu. Mais le service n’est pas dépourvu d’avantage : il chiffre automatiquement les données et offre une lecture en streaming des fichiers. Point bonus, l’entreprise est française.

En outre, quel que soit le service, il y a toujours moyen d’acquérir davantage d’espace moyennant finance. Malgré tout, un service comme Dropbox dispose d’un atout de taille : le service de stockage en ligne conserve l’historique des fichiers sur les 30 derniers jours. Et ils ne sont pas nombreux à proposer ce genre de service. Par conséquent, on peut aisément restaurer l’état d’un fichier modifié, voire le retrouver intact alors qu’on l’a mis à la corbeille. Ce qui en réalité augmente considérablement l’espace réel accordé à chaque utilisateur.

Lorsqu’on souhaite surtout conserver une grosse quantité de données, sans se soucier des modifications apportées à ces mêmes données, on se dit alors que le choix est relativement simple : il suffit d’opter pour le service qui propose le plus d’espace (au moins 50 Go). En théorie, le tour est joué, on peut stocker dès lors la plupart de ses photos, musiques, vidéos, documents et autres backups sans trop se soucier du volume encore à sa disposition.

Mais pas du tout… Car la plupart des services de stockage limitent volontairement la taille des fichiers que l’on a droit de télécharger. Celles et ceux qui envisageaient déjà de charger sur leur espace toute une série de fichiers MKV (des films de vacances, évidemment) devront alors se tourner vers des services comme Mega. Bien sur, si vous souhaitez charger un unique fichier de 50 Go sur votre espace Mega, c’est tout à fait possible, mais cela nécessite plusieurs heures, voire plusieurs jours d’upload en fonction de votre connexion. La taille des fichiers à uploader est également un élément à prendre en considération, en plus de l’espace alloué par le service de stockage.

Le « cas » OneDrive : un pas en avant, deux pas en arrière

Entre OneDrive et l’espace de stockage, c’est une longue histoire de « je t’aime moi non plus ». Il y a longtemps, OneDrive (qui s’appelait encore Windows Live Folders) proposait gratuitement 25 Go de stockage à tous ses abonnés. Puis est apparu SkyDrive, qui a réduit cet espace à 15 Go. Un jour, Microsoft a décidé de diminuer encore l’espace accordé gracieusement aux utilisateurs à seulement 5 Go. Autant dire, rien. Devant le tollé qui en a résulté, l’éditeur de Redmond a fait marche arrière : les utilisateurs qui faisaient la demande pouvaient continuer à profiter de leur 15 Go de stockage, auxquels viennent s’ajouter 15 Go supplémentaires pour l’enregistrement de photos (Bonus pour la pellicule).

Crédit : Microsoft / Galaxie Media

Et puis, Microsoft a finalement décidé de limiter l’espace de stockage à 5 Go pour l’ensemble des utilisateurs, peu importe l’usage qu’ils en font. C’est 5 Go pour tout le monde, et aucune option « Bonus pour la pellicule » ne permet plus d’accroitre cet espace. En conséquence, OneDrive est devenu nettement moins intéressant dans sa version gratuite. Il convient donc de se tourner du côté de la version payante, accessible soit de manière isolée, soit couplée à l’offre Microsoft 365 de Microsoft.

Microsoft OneDrive Gratuit € > Microsoft Capacité 5 Go Taille limite des fichiers 10 Go Historique Oui (25 dernières versions) Fiche technique + Dommage pour OneDrive que l’espace de stockage proposé ait été considérablement réduit ces dernières années. Le service de Microsoft est pourtant l’un des plus complets de ce comparatif.

Peut-on conserver différentes versions d’un même fichier ?

Oui, mais rares sont les services gratuits qui proposent ce genre de fonctionnalité. Chez Dropbox, par exemple on peut conserver un historique des fichiers sur les 30 derniers jours. Même chose chez Google Drive : on a droit à 30 jours d’historique, ou à 100 modifications par fichier.

OneDrive conserve quant à lui les 25 dernières révisions d’un même fichier, sans délai de péremption. Pour la majorité des autres concurrents, il n’y a aucune option permettant de retrouver l’état d’un fichier qui aurait été récemment altéré : gare à ne pas vous tromper si vous êtes amené à modifier ou supprimer régulièrement vos données.

e-nautia Gratuit € > e-nautia Capacité 20 Go Taille limite des fichiers 10 Go Historique En option Fiche technique + Aucun outil permettant de récupérer ou d’uploader des fichiers, une interface Web d’une autre époque… Si e-nautia ne brille pas par son offre logicielle et son environnement, il propose néanmoins un puissant service de streaming et une capacité intéressante de 20 Go.

Peut-on transférer ses données d’un service à un autre ?

Lorsque l’on souhaite changer de service de stockage, ou tout simplement lorsque l’on veut s’assurer d’une double sauvegarde (chaque fichier étant enregistré sur deux services à la fois), il n’y a généralement pas de solution miracle : il faut tout d’abord rapatrier ses données sur son disque dur depuis un premier espace en ligne, pour ensuite les uploader sur un second service.

Applications de bureau et applications mobiles

Pour télécharger, gérer et même éditer les fichiers de son propre stockage en ligne, on peut exploiter un navigateur et l’interface web du site (tous les services gratuits en ont une). Mais on peut aussi faire appel à une application sur mobile ou un logiciel sur son ordinateur. Car c’est bien souvent beaucoup plus pratique, surtout lorsqu’il s’agit de rapatrier un gros volume de données, de supprimer des fichiers, de les synchroniser avec la version que l’on a son disque dur en local.

Comment gérer ses fichiers en ligne depuis son PC ou Mac

Les sites de stockage qui ne proposent pas encore d’outils de synchronisation sont de plus en plus rare. C’est le cas par exemple d’e-nautia, chez qui on ne dispose que de l’interface Web pour gérer ses fichiers. Celle-ci permet bien évidemment de charger des données, de les déplacer, de les effacer… Mais c’est à peu près tout.

Chez tous les autres, on profite d’un puissant outil de synchronisation, comme c’est le cas par exemple chez DropBox, Google Drive ou OneDrive. Grâce au client Google Drive (disponible sur Windows et Mac OS X), on peut synchroniser instantanément en local les fichiers qui ont été modifiés en ligne… et inversement : tous les changements que vous apportez à un fichier en local sont répercutés immédiatement sur votre document en ligne. Ils sont assez simples à prendre en main, mais ne proposent que très peu d’options.

La palme revient aux outils livrés par Microsoft avec OneDrive : on profite d’un côté de clients pour Windows et Mac OS X, mais également d’un accès immédiat à son espace en ligne depuis Windows 8.1 et Windows 10. Cette version du système dispose en effet de son propre accès à OneDrive, intégré directement à l’Explorateur. Le service crée dès l’installation un répertoire dans lequel vous retrouvez l’intégralité des fichiers stockés sur le serveur en ligne. La bonne nouvelle, c’est que les fichiers ne sont pas automatiquement rapatriés. Une petite vignette de prévisualisation est créée pour les fichiers multimédias, mais pour lire une vidéo stockée en ligne par exemple, il convient tout d’abord de la télécharger avant de pouvoir la lancer sur le Bureau. En conséquence, OneDrive ne surcharge pas inutilement votre disque dur ou votre SSD, ce qui s’avère très utile sur une petite tablette sous Windows.

Et les applications pour mobiles, elles sont comment ?

Mega propose deux applications pour mobiles : l’une pour Android, et l’autre pour iPhone/iPad. Là encore, grâce à elles, on peut effectuer toute sorte de manipulation sur les fichiers. On peut les charger bien sûr, mais également les renommer, les effacer et les partager avec ses contacts.

Dans le cas de Dropbox en revanche, on dispose de toute une flopée d’applications accessibles pour l’ensemble des systèmes d’exploitation. Seul Windows 10 Mobile a été oublié par l’éditeur, mais il existe néanmoins des applications tiers qui permettent d’effectuer les mêmes opérations que sur les autres OS. Toutes ces applications, qu’elles soient officielles ou non, sont relativement complètes, puisqu’elles vous proposent de gérer facilement vos fichiers, de les effacer, de les renommer, de créer des dossiers, de les partager avec vos amis, etc. Pour le coup, Dropbox n’a pas lésiné sur le moyen pour rendre populaire son service.

Édition de contenu

Pouvoir stocker ses fichiers en ligne c’est bien, mais avoir la possibilité de les éditer directement depuis son navigateur, c’est encore mieux. Peu de sites proposent une telle fonctionnalité : il s’agit de OneDrive, de Google Drive et de Dropbox. Chacun à sa manière permet de jongler avec les documents stockés en ligne, de les modifier, et ce, sans avoir à installer le moindre logiciel sur son ordinateur ou sa tablette. Sur Dropbox par exemple, libre à vous de consulter des documents PDF, le service disposant par outil de son propre outil pour cela. Mais il y a mieux : si Dropbox est nativement nu, il est possible de lui adjoindre des dizaines de plugins. Dans ce cas, le service en ligne vous permet d’éditer du texte à l’aide d’outils comme WriteBox ou TextDropApp. Synchroniser ses fichiers sur d’autres plateformes via inSync. On peut également chiffrer des données via des applications telles SafeBox ou BoxCryptor.

Dropbox Paper lancé en version finale

Sur OneDrive, l’édition de fichiers bureautiques fonctionne à pleine puissance. Un simple navigateur vous permet de modifier directement depuis votre espace toutes sortes de fichiers. Vous avez a ainsi la possibilité d’ouvrir et d’altérer des documents Word, des tableaux Excel ou des présentations PowerPoint. L’avantage, c’est qu’il n’est pas besoin de posséder la suite Office pour créer ou modifier de tels fichiers. Par conséquent, l’économie est plutôt intéressante, d’autant que presque toutes les fonctions des différents logiciels de la suite Office répondent à l’appel. Vous avez par exemple la possibilité d’effectuer des calculs dans vos tableaux en ligne, de mettre en page et de corriger un document Word, et de composer une présentation à partir de l’un des thèmes proposés.

Crédit : Microsoft

Associé aux différents services en ligne de Microsoft, OneDrive permet d’éditer n’importe quel document, tableau ou présentation.

Et à l’instar de OneDrive, le service de stockage de Google est probablement l’un des plus évolués en matière de consultation et d’édition de fichiers. Ainsi, au sein de son espace Google Drive, on peut ouvrir tout type de fichier de Bureau, que ce soit un document rédigé sous Word, un tableau monté sous Excel, ou même une présentation effectuée sous PowerPoint. Et il y a mieux : on peut aussi éditer chacun de ces fichiers directement depuis son navigateur, sans passer par un logiciel installé en local sur son ordinateur. Du coup, plus besoin d’acquérir la suite Office, Googe Drive et Google Docs, vous proposent de tout faire. Il est même possible de générer un fichier PDF, toujours sans débourser le moindre centime.

Streaming audio et vidéo

Et si l’on pouvait lire directement des fichiers audio ou vidéo depuis son espace en ligne, sans avoir à les rapatrier sur son disque dur ? Cette méthode, que vous connaissez probablement et que l’on appelle streaming, vous permet de vous affranchir des problèmes liés à la bande passante et au format employé lors de l’encodage de vos fichiers. En effet, c’est le serveur sur lequel les données sont stockées qui se charge de les adapter à la volée, et peu importe que la machine utilisée en destination soit un PC surpuissant ou un petit smartphone bon marché.

Quels sont les services qui proposent du streaming à volonté ?

Certains services de stockage en ligne ne disposent pas d’une fonction de streaming, mais ils sont malgré tout de plus en plus nombreux à le faire. Dropbox est par exemple capable de diffuser en temps réel tout type de fichiers audio et vidéo. Ainsi, les AVI, les MP4 et même les MKV sont reconnus, alors qu’ils ne le sont pas chez les principaux concurrents. Une fonctionnalité d’autant plus intéressante qu’elle marche sur n’importe quel navigateur. On peut ainsi streamer une vidéo en MKV sous Firefox, Chrome ou Edge.

Sur Google Drive, aucun souci avec le streaming de vidéos ou de musiques. On peut écouter un morceau sans avoir à le télécharger intégralement au préalable, et la même opération est valable pour la plupart des formats vidéo (AVI, MP4, MOV, etc.). À ce tire, la plate-forme gère pleinement le streaming de vidéos, et ce, deux manières. La première est le visionnage classique de vidéos chargées sur l’espace de stockage de l’utilisateur. La seconde concerne la prévisualisation : les vidéos sont en effet transcodées, même si c’est bien la version originale qui reste accessible sur l’espace de stockage. Par conséquent, on profite d’une option de prévisualisation très pratique lorsque l’on n’a pas à disposition une très grande bande passante et que l’on souhaite vérifier le contenu d’une vidéo en HD.

Enfin, chez l’éternel rival qu’est Microsoft, on peut aussi lire en continu de la musique ou des films, sans avoir à les télécharger intégralement sur l’ordinateur ou le smartphone. On peut ainsi streamer un contenu audio ou vidéo, à condition que le format soit « standard ». Entendez par là qu’on peut lire un fichier MP3 sans avoir à le télécharger intégralement avant de l’écouter, mais pas une musique encodée au FLAC, par exemple (il ne faut pas rêver non plus). Même chose pour la vidéo : on parvient sans peine à streamer un film en MP4, mais pas un MKV. Le streaming sur OneDrive reste l’une de ses fonctionnalités les plus intéressantes face à la concurrence.