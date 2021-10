God of War : sortie sur PC en février 2022, avec 4K et DLSS

Sony annonce l’arrivée de God of War sur PC. Sortie prévue début 2022 avec une foule d’options graphiques et du DLSS.

God Of War sortira sur PC le 14 janvier 2022 sur Steam et l’Epic Games Store. Sony vient de l’annonce par voie de communiqué. Une nouvelle qui ravira les joueurs PC qui n’ont jamais pu mettre les mains sur un opus de la saga depuis son apparition sur PS2 en 2005.

Capture d’écran de God of War sur PC – Crédit : Sony

Il aura fallu attendre 17 ans pour voir arriver Kratos sur PC. Pour cette première apparition, Sony a décidé de mettre à l’honneur le dernier épisode en date de la série, soit le sobrement nommé God of War, sorti en 2018 sur PS4.

Depuis sa sortie, il a généré 19,5 millions de ventes, soit un véritable carton. En sortant son jeu fétiche sur PC, Sony a l’intention de « souligner la qualité exceptionnelle du contenu créé par l’équipe et de tirer parti des performances optimales qu’un PC peut offrir, afin de donner vie à une version du jeu époustouflante. »

God of War sur PC en 4K, avec DLSS

Les cinématiques en plan-séquence seront disponibles en 4K sur les machines compatibles. Cette version PC vient bien entendu avec son lot d’options graphiques afin de répondre aux exigences de chaque configuration. Ombres à haute résolution, reflets d’espace-écran améliorés, occlusion ambiante via les technologies de GTAO et SSDO…, il y aura du choix pour mettre à genou votre dernière bécane. Cependant, Sony n’a pas encore indiqué les configurations minimales et recommandées pour ce portage.

Sony et son studio de Santa Monica vont plus loin en proposant également une compatibilité évoluée avec les RTX de Nvidia. Leurs possesseurs pourront activer le DLSS, lequel permet de profiter d’une expérience visuelle très avancée sans sacrifier les performances.

Capture d’écran de God of War sur PC – Crédit : Sony

Nous parlions de 4K, ajoutons que God of War PC est aussi compatible avec les écrans 21:9. Une expérience panoramique qui fera découvrir le jeu sous un nouvel angle

Enfin, le jeu sera jouable aussi bien au clavier/souris qu’à la manette. Les Dualshock 4 et Dualsense seront entièrement prises en charge.

Côté bonus, God of War arrive sur PC avec son lot d’objets, dont voici la liste :

Armure du vœu macabre pour Kratos et Atreus

Skin du Bouclier du Gardien de l’exil

Skin du Bouclier de la forge

Skin du Bouclier de l’âme elfique

Skin du Bouclier Dökken

Source : Sony