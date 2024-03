God of War : le jeu culte enfin disponible sans DRM et à moitié prix

© Sony

God of War faisait déjà partie des licences cultes du catalogue de Sony avant la sortie de l’épisode de 2018 sur PS4. Toutefois, cet opus considéré comme un des plus grands jeux de tous les temps a donné une tout autre dimension à la saga.

God of War, disponible sur PC avec 4K et DLSS, mérite encore tout l’intérêt de ceux qui ne l’ont pas encore découvert. Ils vont pouvoir le faire de façon un peu particulière, puisque God of War est maintenant disponible sans DRM sur GOG.

God of War disponible sans DRM et à petit prix sur GOG

GOG, qui offre régulièrement des jeux gratuits au public, annonce que God of War est désormais disponible sans DRM sur sa plateforme. En prime, vous pouvez bénéficier d’une jolie réduction sur le hit de Sony, puisqu’il coûte 25,05 € au lieu de 49,99 € jusqu’au 29 mars prochain.

Qu’est-ce que cette absence de DRM change pour vous ? Déjà, cela signifie que jouer au titre de Santa Monica Studio ne nécessite pas d’activation ou de connexion en ligne. Sans cette technologie censée empêcher la copie et la distribution non autorisées d’un jeu, vous pouvez en profiter sans vous connecter à GOG et sur n’importe quel ordinateur.

Comme vous ne passez pas directement par le client pour accéder à la version sans DRM de God of War, un autre membre de votre famille peut très bien utiliser votre compte GOG pour jouer à un autre soft (ou à un autre jeu non protégé).

It’s time to enter the Norse realm



God of War is now available DRM-free!



Get it today with a 50% launch discount: https://t.co/04XkoTKL1q@PlayStation @SonySantaMonica pic.twitter.com/9WSRjaOEdx — GOG.COM (@GOGcom) March 12, 2024

GOG est connu pour proposer des titres sans DRM, contrairement à Steam. Sur la plateforme de CD Projekt, on retrouve notamment des jeux sans protection comme Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn : Complete Edition ou Hellblade : Senua’s Sacrifice. La liste de souhaits de la communauté montre qu’elle attend une sortie de Horizon Forbidden West Complete Edition et Ghost of Tsushima sur GOG, eux qui arrivent bientôt sur Steam.

Ainsi, les joueurs peuvent profiter de leurs produits dans des conditions confortables, à l’heure où la propriété des contenus numériques fait débat au sein de la communauté. Au-delà de ça, cette promotion sur God of War est une bonne opportunité de le découvrir sans se ruiner.

Rappelons que Sony, qui publie de plus en plus de ses exclusivités sur PC, n’a toujours pas lancé God of War Ragnarök sur ce support.