Google aurait définitivement abandonné le Pixelbook

Après une longue période d’incertitude, Google aurait finalement décidé d’annuler le Pixelbook et de dissoudre son équipe. C’est donc la fin du Pixelbook, l’ordinateur Chromebook de Google. Le géant de la Silicon Valley n’avait pas sorti de nouvel ordinateur portable depuis presque trois ans. Le dernier en date, à savoir le Pixelbook Go, a été lancé en 2019. C’était un Chromebook premium mais abordable qui a notamment été beaucoup utilisé par les élèves durant la pandémie de Covid-19.

Le Pixelbook Go – Crédit : Google

Une source proche du Pixelbook a confirmé à The Verge que l’ordinateur portable était en cours de développement cette année. Sa sortie était prévue pour 2023. Néanmoins, le projet aurait été interrompu dans le cadre d’une réduction des coûts au sein de la société. Les employés qui travaillaient sur le développement du Pixelbook auraient été transférés sur d’autres projets de Google.

Le Pixelbook 2 était attendu pour l’année prochaine avec une puce Tensor

Pour le moment, Google n’a pas encore officiellement confirmé l’abandon du Pixelbook 2. Un responsable des communications a seulement déclaré que « Google ne partage pas les futurs plans de produits ni les informations sur le personnel. Cependant, nous nous engageons à créer et à prendre en charge un portefeuille de produits Google innovants et utiles pour nos utilisateurs ». Nous n’en saurons donc pas davantage pour le moment. D’ailleurs, le Pixelbook Go est toujours disponible à la vente sur le site US de Google.

Pour rappel, on s’attendait à ce que le Pixelbook 2 soit équipé de la nouvelle puce Tensor. Certaines rumeurs affirmaient même que Google travaillait sur une puce Tensor exclusivement pour le Pixelbook. Abandonner le Pixelbook à ce moment est d’autant plus étrange que Google s’apprête à agrandir sa famille Pixel.

On pense évidemment à la Pixel Watch qui a récemment été aperçue au poignet du PDG de Google. La première montre connectée de Google est attendue pour cet automne et elle serait plus chère que la Galaxy Watch 5 de Samsung. Il ne faut pas non plus oublier la tablette Pixel attendue pour l’année prochaine. Le marché des ordinateurs portables étant particulièrement compétitif, Google préfère peut-être se recentrer sur les tablettes et les montres connectées en plus des smartphones.

Source : Android Central