Pixel Watch : son prix a fuité, elle serait plus chère que la Galaxy Watch 5

Le prix de la Pixel Watch attendue pour cet automne a fuité. La première montre connectée de Google serait ainsi plus chère que la Galaxy Watch 5, du moins pour la version LTE. Voici à quoi s’attendre quant au prix de la Pixel Watch.

Alors que Samsung vient juste de présenter sa Galaxy Watch 5 il y a seulement quelques jours, Google s’apprête à lancer sa toute première montre connectée dans les mois qui viennent. Annoncée au cours de la conférence I/O 2022 de Google, la Pixel Watch est attendue pour cet automne en même temps que les Pixel 7 et 7 Pro.

La Pixel Watch – Google

La fiche technique de la Pixel Watch a déjà commencé à se dévoiler, mais nous n’avions encore jamais eu plus d’informations concernant son prix. On en sait désormais un peu plus. Selon une source proche du développement de la montre connectée, le modèle LTE de la Pixel Watch serait vendu à 399 $ aux États-Unis.

La Pixel Watch 4G serait vendue à 399 $, soit plus cher que la Galaxy Watch 5 de Samsung

À 399 $, la Pixel Watch LTE serait à mi-chemin entre les montres haut de gamme et les modèles plus accessibles. En comparaison, la Galaxy Watch 5 est vendue à partir de 329 $ pour le modèle LTE chez nos voisins d’outre-Atlantique. En France, la Galaxy Watch 5 4G est proposée à partir de 349 €. La Pixel Watch 4G serait donc plus chère que la Galaxy Watch 5 4G qui vient de sortir.

Néanmoins, la source n’a pas partagé le prix du modèle Wi-Fi / Bluetooth de la Pixel Watch. On ne sait donc pas encore si celui-ci sera aussi plus cher que le modèle concurrent de Samsung. À ce prix-là, la Pixel Watch est tout de même loin d’être la plus chère du marché puisqu’il faut compter 499 $ pour la montre connectée d’Apple avec connectivité LTE.

On peut aussi comparer le prix de la Pixel Watch avec celui de la Fitbit Sense 2 qui est disponible en précommande depuis déjà quelques jours. Elle est vendue à 299 $, ce qui pourrait être similaire au prix de la Pixel Watch Wi-Fi. Quoi qu’il en soit, les détails sur la première montre connectée de Google vont probablement continuer à pleuvoir d’ici sa présentation attendue pour l’automne. On a d’ailleurs récemment appris que la Pixel Watch aurait une journée d’autonomie.

Source : 9to5Google