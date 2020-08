Google Meet : diffusez vos visioconférences sur votre TV grâce à Chromecast

Google Meet est maintenant disponible sur Chromecast. Vous pouvez donc diffuser vos visioconférences sur l’écran de votre TV, à condition d’avoir un ordinateur à proximité pour la capture vidéo et audio. Il est effectivement nécessaire de passer par Chrome.

Crédit : Google

Google est en train de déployer progressivement son service de visioconférence, Meet, sur Chromecast. D’ici quelques jours, tous les utilisateurs de Chromecast pourront donc diffuser des visioconférences directement sur l’écran de leur télévision. La firme de Mountain View a déclaré que « plus tôt cette année, nous avons lancé Google Meet sur Nest Hub Max, et il nous a semblé juste de déployer Meet sur encore plus d’écrans de votre maison ».

Vous avez besoin de Google Chrome pour diffuser les visioconférences sur votre TV

Si vous souhaitez diffuser les appels de Google Meet sur l’écran de votre TV, il y a quelques étapes à suivre au préalable. Tout d’abord, assurez-vous que votre ordinateur possède la dernière version du navigateur Chrome et que votre Chromecast soit lui-aussi à jour. Ensuite, Google Meet vous demandera systématiquement si vous voulez diffuser une réunion sur Chromecast avant même que vous la rejoigniez. Vous pouvez aussi le faire pendant une visioconférence en cliquant sur « Diffuser cette réunion ». Google Chrome est l’élément clé du processus car il est responsable de la capture vidéo et audio que vous ne pouvez pas faire avec une télévision.

Les visioconférences sont en plein essor depuis le début de la pandémie de Covid-19. Les applications qui proposent ce service ont connu un tel gain de popularité qu’elles doivent constamment lutter pour rester sur la première place du podium et ne pas se faire piétiner par les autres. Il leur est ainsi nécessaire de constamment innover et s’enrichir de nouvelles fonctionnalités.

Lorsque l’on vous parle de visioconférence, Zoom est probablement le premier nom qui vous vient à l’esprit, mais il est loin d’être le seul service disponible. Tandis que Zoom travaille sur la sécurité et notamment le chiffrement complet des données de son service gratuit, Google s’efforce de rendre Meet encore plus polyvalent et facile d’accès. Il y a quelques mois, une mise à jour apportait à Meet de nombreuses fonctionnalités qui ont contribué à sa popularité dont il bénéficie aujourd’hui.

