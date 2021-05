Google Photos : libérez de l’espace avant la fin du stockage gratuit et illimité avec ce nouvel outil

Alors que Google Photos se prépare à mettre fin au stockage gratuit et illimité de photos et vidéos dès le 1er juin 2021, son application mobile se dote d’une nouvelle fonctionnalité visant à vous faciliter la transition.

Google Photos identifie les photos floues – Crédit : Google

La fonctionnalité s’appelle « blurry photos » (images floues) et elle identifie automatiquement toutes les photos floues que vous avez enregistrées. Vous pouvez ainsi facilement les supprimer et libérer de l’espace sur votre stockage en ligne. Cet espace va devenir d’autant plus précieux la semaine prochaine avec la nouvelle mesure de Google. D’ailleurs, Google Photos a récemment lancé une collection « Cheers » qui compile toutes les photos de vos soirées arrosées.

Supprimez facilement les photos floues, les captures d’écran et les vidéos trop longues avec le nouvel outil de Google Photos

Pour rappel, les Google Pixel à partir du Pixel 2 ne sont pas concernés par la fin du stockage gratuit et illimité. Pour les utilisateurs des autres smartphones, les photos et vidéos « en haute qualité » qui sont déjà sur Google Photos ne rentreront pas dans le compte des 15 Go gratuits. Néanmoins, ce n’est pas plus mal de commencer à faire un premier tri en se débarrassant des photos floues avec le nouvel outil de Google.

Dans un communiqué sur son blog, Google Photos a annoncé que : « aujourd’hui, nous commençons à déployer un outil dans l’application Photos pour vous aider à gérer facilement les photos et les vidéos que vous avez sauvegardées et qui comptent dans votre quota de stockage ».

En plus des photos floues, l’outil de Google Photos analyse les photos et les vidéos que vous ne souhaitez probablement pas garder. Il s’agit notamment des captures d’écran et des vidéos très longues. Bien entendu, vous êtes libre de choisir ce que vous préférez supprimer. Pour les utilisateurs qui ont une galerie avec des milliers de photos et vidéos, un tel outil est définitivement très pratique pour faire un peu de ménage. Le nouvel outil est progressivement déployé sur tous les smartphones. Vous pouvez cliquer sur votre photo de profil dans l’application et vous rendre dans la gestion du stockage pour y accéder.

