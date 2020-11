Google Photos : le stockage gratuit et illimité de photos, c’est bientôt fini

Google vient d’annoncer la fin du stockage gratuit et illimité de photos sur le service Google Photos. À partir du 1er juin 2021, Google facturera le stockage une fois qu’il dépasse 15 Go. Autant vous dire que les utilisateurs sont déçus et mécontents.

Logo Google Photos – Crédit : Google

Cela fait maintenant cinq ans que les utilisateurs peuvent sauvegarder leurs photos et vidéos en bonne qualité dans le cloud grâce à Google Photos. En plus d’être gratuite, cette sauvegarde est totalement illimitée. Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin et Google ne fait pas l’exception. La firme de Mountain View a annoncé la mauvaise nouvelle sur son blog. Le stockage gratuit et illimité de photos est terminé à partir du 1er juin 2021. Selon la firme, plus de 4 trillions de photos sont stockées à l’heure actuelle sur Google Photos. Chaque semaine, 28 milliards de photos et vidéos sont uploadées sur la plateforme.

Il n’y aura bientôt plus que 15 Go d’espace gratuit de stockage

Google a précisé qu’il y aura 15 Go gratuits d’espace de stockage. Ensuite, les utilisateurs devront passer à la caisse s’ils veulent uploader plus de photos et de vidéos sur la plateforme. Cela permettra au géant américain d’augmenter ses revenus, étant donné l’énorme quantité de contenu uploadé sur Google Photos. De plus, chaque compte Google doit répartir les 15 Go gratuits entre les différents services. Cela comprend donc Google Drive, Gmail, Google Docs, Google Sheets et Google Slides.

Bien entendu, les photos et vidéos stockées sur Google Photos avant le 1er juin 2021 ne seront pas comptabilisées dans les 15 Go. Cela signifie que les utilisateurs ont encore plusieurs mois devant eux pour faire les sauvegardes nécessaires. Il est aussi important de préciser que cette nouvelle politique de Google ne concerne pas les smartphones Pixel. Ainsi, les propriétaires du Google Pixel 5 ou du Google Pixel 4a 5G pourront continuer à uploader leurs photos et vidéos en bonne qualité sur Google Photos, même après le 1er juin 2021.

Cette décision a évidemment provoqué le mécontentement et la déception de nombreux utilisateurs sur les réseaux sociaux, et notamment sur Twitter. L’utilisateur « PranavDixit » a par exemple tweeté que : « toute ma vie est dans Google Phots et maintenant je ne sais pas combien de stockage supplémentaire je dois acheter pour qu’il dure le reste de ma vie ». Au niveau du prix, il faut compter 1,99 $ / mois pour bénéficier de 100 Go d’espace de stockage supplémentaires. D’ailleurs, l’application Android de Google Photos intègre depuis peu un un nouvel éditeur avec des suggestions intelligentes.

Source : Mashable