Greffe d’un cœur de porc sur un humain réussie : pourquoi cet animal est-il un bon donneur ?

La greffe d’un cœur de porc a été un succès – Crédit : University of Maryland School of Medicine

C’est une grande première qui pourrait révolutionner sensiblement la médecine de demain et plus particulièrement la xénogreffe. Il s’agit d’une transplantation où la personne qui subit la greffe provient d’une autre espèce biologique que le donneur. En l’occurrence, David Bennett souffrait d’une maladie cardiaque qui risquait à terme de le tuer. Mourant, il était en outre inéligible pour une transplantation cardiaque classique. Par conséquent, il a accepté de se faire greffer le cœur d’un porc.

L’opération s’est déroulée sans accroc vendredi dernier. Reste toutefois à savoir si le corps du patient ne finira pas par rejeter le cœur porcin. Par ailleurs, il est possible que des infections surviennent par la suite. Dans l’attente d’en savoir plus, le patient reste ainsi sous étroite surveillance.

Xénogreffe : ce qui rend les porcs éligibles

Comme le soulignent les médecins du centre médical de l’Université du Maryland, cette greffe montre qu’un cœur provenant d’un animal génétiquement modifié peut fonctionner dans le corps humain sans rejet immédiat. Pour rappel, les tentatives antérieures s’étaient soldées par un échec, le corps des patients ayant rapidement rejeté l’organe animal. C’était notamment le cas en 1984, lorsque le nourrisson mourant Stephanie Fae Beauclair (connu sous le nom de Baby Fae) avait reçu le cœur d’un babouin. Elle avait alors pu vivre pendant 21 jours avant de décéder.

Mais pourquoi le porc est-il un animal particulièrement adapté à ce type de transplantation ? Premièrement, les porcs ont la particularité d’avoir des organes dont la génétique se rapproche sensiblement de la nôtre. Cela ne suffit toutefois pas. Dans le cas qui nous intéresse, les chirurgiens du Maryland ont notamment greffé un cœur de porc ayant subi une modification génétique. Un moyen notamment d’éliminer l’apparition d’un sucre qui aurait provoqué le rejet instantané du cœur.

Les organes porcins ont par ailleurs une taille plus ou moins similaire aux organes humains. Ce qui les rend évidemment éligibles aux xénogreffes. D’aucuns pourraient toutefois estimer que les primates seraient plus adaptés à ce type d’opération, ces derniers ayant des ressemblances marquées avec les humains. Sur le plan de la reproduction, les porcs sont notamment plus prolifiques. En effet, la truie met au monde de grandes portées alors que la guenon accouche seulement d’un seul guenaud à chaque fois. Qui plus est, les porcelets atteignent une taille adulte plus rapidement.

Globalement, les porcs sont bien plus nombreux sur Terre que les primates. Ce qui en fait un réservoir de donneurs quasi-inépuisable. En outre, nombre de singes appartiennent à des espèces qui risquent de s’éteindre, rendant leur exploitation éminemment problématique. De leur côté, les porcs pullulent et sont d’ailleurs déjà consommés à table. Les exploiter pour des transplantations est ainsi bien mieux perçu d’un point de vue éthique.