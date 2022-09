Harry Potter : Alan Rickman a donné des conseils hilarants à Jason Isaacs lors du tournage

La franchise de huit films Harry Potter est aujourd’hui encore très ancrée dans la culture pop. Alors que les jeunes acteurs comme Daniel Radcliffe ont grandi sous nos yeux, certains acteurs britanniques stellaires ont été embauchés pour jouer les adultes du monde sorcier. Exemple : le regretté Alan Rickman, qui a donné une performance exceptionnelle en tant que Severus Rogue. Et il s’avère que Rickman a donné à sa costar Jason Isaacs, qui incarnait Lucius Malefoy, des conseils hilarants lors du tournage de scènes de Quidditch.

Jason Isaacs aura campé le rôle de Lucius Malefoy dans un total de six films. Il a beaucoup travaillé avec Alan Rickman, bien qu’il admette qu’il était un peu intimidé par l’acteur dès ses débuts. Isaacs a récemment partagé une histoire rigolote à nos confrères The Guardian, spécifiquement liée à la scène du Quidditch du second film.

« Nous tournions une séquence où nous regardions et réagissions à un match de Quidditch » dit Jason Isaacs à nos confrères. Un peu perdu sur la scène du tournage, un accessoiriste qui faisait bouger une balle de tennis accrochée à un bâton explique le concept du Quidditch à l’acteur, qui ne comprend pas ce qu’il se passe. « Je suis vraiment désolé, Alan », a-t-il demandé à Rickman, « mais que se passe-t-il ? Je suis censé faire quoi ? ». « Aucune idée. Fais ce que je fais. Absolument rien » lui aura répondu Rickman.

« Qui l’aurait cru ? L’homme le plus méprisant de l’histoire du cinéma était en fait complètement accessible, anarchiquement drôle, complètement dans l’instant à l’écran et hors écran, en plus d’être un consommateur de musique bien, bien plus contemporain que moi et mes goûts des années 70 » a ajouté Jason Isaacs.

Les deux seront restés très proches pendant toute la durée du tournage et jusqu’à la mort d’Alan Rickman, en 2016. Heureusement, son travail continue d’être regardé et adoré par des générations et des générations de fans.

La citation en anglais :

In person, though, he put paid to my intimidation on my first day: we were shooting a sequence where we watched and reacted to a Quidditch match. ‘This is the quaffle,’ said a props man, waving a tennis ball on a stick. ‘And now, here come the beaters. Here they are, but the keeper blocks it and, watch out, here’s the Gryffindor seeker. And … he falls … but … HE’S GOT THE GOLDEN SNITCH!’ ‘I’m so sorry, Alan,’ I said. ‘But what’s going on? What should I do?’ ‘No idea.’ he whispered. ‘Do what I do. Absolutely fucking nothing.’