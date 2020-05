Harry Potter : Lucius Malfoy trouve mauvaise l’idée d’un remake

Jason Isaacs n’est pas fan d’un remake d’Harry Potter – Crédit : Warner Bros

Débutés en 2001, les films Harry Potter, adaptés des livres de J.K. Rowling, ont tiré leur révérence en 2011. Mais Hollywood, toujours avide de reboot, pourrait faire revenir le sorcier. Jason Isaacs, qui incarne Lucius Malfoy dans les films, trouve l’idée mauvaise.

Harry Potter n’est pas un fast-food

La Warner n’aura pas cédé aux sirènes du remake, à une époque où tous les grands films y ont droit. Harry Potter s’étant terminé dix ans auparavant avec une hype plus forte que jamais, l’idée pourrait être tentante. Une idée à laquelle Jason Isaacs n’adhère pas. Dans son interview pour ComicBook, l’interprète de Lucius Malfoy commence par revenir sur la signification du mot « franchise« .

Le mot “franchise” est appliqué à ceux qui vendent des hamburgers partout dans le monde et s’assurent qu’ils aient le même goût, que les frites soient cuites pendant la même durée, ou par exemple, Starbucks. Pour Harry Potter, ce sont sept livres brillants qui sont devenus huit films brillants



Jason Isaacs

Quant aux remakes plus généralement, Jason Isaacs n’est pas contre à partir du moment où les spectateurs sont partants. Ce qui ne semble pas être le cas avec Harry Potter et une communauté marquée par des acteurs irremplaçables et films qui font toujours sensation. Leur mise en ligne complète sur Netflix et l’effervescence provoqué en est la preuve. Sans oublier le hashtag #HarryPotter en TT sur Twitter France pendant le confinement avec la diffusion télé.

Est-ce que je pense que quelqu’un devrait les refaire (NDLR : Harry Potter) ? A partir du moment où les spectateurs le veulent pour Le Parrain, Certains l’aiment chaud, ou autre chose de brillant. Mais j’ai la sensation qu’ils ont été parfaitement réalisés au moment parfait par des cinéaste parfaits, et ce serait un non-sens de les refaire.



– Jason Isaacs

Les Animaux Fantastiques, nouvelle franchise Harry Potter

Eddie Redmayne dans Les Animaux Fantastiques – Crédit : Warner Bros

Pour le moment, la Warner n’a rien annoncé à propos d’un remake. Le studio préfère (pour le moment ?) miser sur Les Animaux Fantastiques, son spin-off débuté en 2016 qui relate les aventures de Norbert Dragonneau avant les événements d’Harry Potter.

Source : Comicbook