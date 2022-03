Hôtel Galactic Starcruiser : à quoi ressemblent les toilettes de Star Wars ?

L’hôtel Star Wars : Galactic Starcruiser a ouvert ses portes en Floride. Il propose une expérience immersive de deux jours dans l’univers. Tout a été pensé : la nourriture, la cabine, les Stormtroopers, les spectacles, etc. Mais, qu’en est-il des toilettes ? Sont-elles vraiment des toilettes galactiques ?

Après plusieurs années de développement, le Star Wars : Galactic Starcruiser vient d’ouvrir ses portes au Walt Disney World Resort en Floride. L’hôtel de luxe Star Wars propose une expérience immersive de 2 nuits. Selon Disney, « c’est à la fois du théâtre immersif, un environnement thématique, une expérience culinaire grandiose, un jeu de rôle réel et tellement plus ». Jusqu’à 5 999 $ pour un séjour de 2 nuits dans une cabine avec 3 adultes et 1 enfant, l’hôtel Galactic Starcruiser promet une immersion sans précédent, mais à quel point celle-ci est-elle poussée ?

L’hôtel Star Wars : Galactic Starcruiser est ouvert – Crédit : Disney

Un détail que Lucasfilm a omis dans tous les films Star Wars est les toilettes. Où se rendent Hans Solo, Luke Skywalker, Dark Vador et même Chewbacca pour se soulager ? On n’imagine pas forcément Anakin Skywalker s’asseoir sur des toilettes, mais ce détail était obligatoire pour créer l’hôtel Galactic Starcruiser.

À lire aussi > LEGO BD-1 : le droïde de Star Wars Jedi Fallen Order bientôt commercialisé

La conception de l’hôtel Galactic Starcruiser était plus complexe que celle du décor des films Star Wars

Le directeur créatif de Lucasfilm, Doug Chiang, a expliqué à quel point construire l’environnement immersif de l’hôtel était plus complexe que la conception de n’importe quel décor des films Star Wars. Selon lui, « l’ensemble du processus de conception était identique aux films, dans le sens que nous devions nous assurer qu’il ressemble à Star Wars, et suit tous les langages visuels que nous avons en termes de forme et d’esthétique ».

Cependant, « le Galactic Starcruiser a amené cela à un tout autre niveau, car il s’agit désormais d’une expérience de deux jours au lieu de plusieurs heures », a-t-il précisé en faisant référence à un plateau de tournage typique d’un film Star Wars. Doug Chiang est notamment revenu sur la conception des toilettes. Il a déclaré que : « c’est une chose amusante parce que c’est une sorte de blague permanente entre nous tous à Lucasfilm : où sont ces toilettes ? On n’en voit jamais. De toute évidence, nous devons avoir des toilettes sur le Starcruiser. Alors, à quoi devraient-elles ressembler ? ».

Les fans de Star Wars risquent d’être déçus. En effet, les toilettes de l’hôtel Galactic Starcruiser ne proviennent pas d’une galaxie lointaine. Ce sont des toilettes tout à fait classiques. Elles n’ont vraiment rien d’exceptionnel et ne font aucune référence à Star Wars. La photo ci-dessous tirée de la vidéo de CNET montre à quoi ressemblent les toilettes de l’hôtel de luxe.

Les toilettes des cabines du Galactic Starcruiser – Crédit : CNET / Youtube

Source : Gizmodo