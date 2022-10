House of the Dragon : l’un des acteurs se souvient avoir été détesté avant même le début de la série

Lors d’un passage télévisé, Fabien Frankel s’est remémoré une scène. Avant même la diffusion de House of the Dragon, l’interprète de Ser Criston Cole s’est heurté à un fan qui le détestait lors du Comic Con.

Crédit : HBO

House of the Dragon poursuit sa diffusion mais va bientôt tirer sa révérence. Rassurez-vous : HBO a rapidement officialisé une saison 2 pour le spin-off de Game of Thrones ! Encore deux épisodes avant de découvrir le final de cette première partie. En attendant, les confidences se poursuivent et aujourd’hui, place à Fabien Frankel !

Interrogé lors du Tonight Show, l’interprète de Ser Criston Cole dévoile que les fans détestaient son personnage avant même le début de la série.

À lire > House of the Dragon : le trailer de l’épisode 9 annonce des rebondissements, du sang et de la trahison

Un mauvais souvenir lors du Comic Con de San Diego

Pas toujours simple de plaire aux fans. Les acteurs de séries attendues ne le savent que trop bien. Surtout lorsque la communauté compare une adaptation télévisée au matériau de base. C’est justement ce que Fabien Frankel a vécu en décrochant le rôle de Ser Criston Cole dans House of the Dragon.

Lors d’une apparition au Tonight Show, Fabien Frankel dévoile une anecdote qui s’est déroulée pendant le Comic Con de San Diego.

Je me doutais un peu que certaines personnes ne m’aimaient pas. Nous sommes allés au Comic Con. Je me souviens que tous les acteurs étaient en ligne et j’ai entendu un type dire : « Le mec qui joue Criston Col, je le déteste ». J’étais vraiment confus. Je me disais : « Wow, déjà ? [La série] n’est même pas encore sortie ». – Fabien Frankel

L’histoire ne nous dit pas si ce fan au jugement hâtif a depuis changé d’avis sur l’acteur et son interprétation.

Un spin-off sous forme de préquel

Globalement, House of the Dragon reçoit de bons retours. Si la série se déroule dans le même univers que Game of Thrones, l’intrigue propose du neuf en comparaison avec son prédécesseur. Pour les retardataires, il s’agit d’un spin-off sous forme de préquel qui suit la Maison Targaryen alors que la Danse des Dragons se prépare.

Une guerre civile qui va précipiter la disparition de la Maison Targaryen et des dragons.

Source : ScreenRant