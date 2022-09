House of the Dragon : un casting totalement différent pour la saison 2

Quel avenir pour la distribution artistique de House of the Dragon ? La saison 2 pourrait bien faire revenir certains personnages, en veillir d’autres, mais surtout comporter de tous nouveaux acteurs, surtout si l’on en croit la suite des événements.

Les fans qui recherchent tous les détails de House of the Dragon, le spin-off de Game of Thrones savent déjà qu’un saut dans le temps arrive. Les histoires sur le prince Daemon, le roi Viserys et la princesse Rhaenyra s’étendent sur très longtemps, à tel point qu’Alcock sera remplacé à mi-parcours de la saison, Emma D’Arcy reprenant son rôle.

Les personnages adultes resteront, a priori. Ce n’est pas encore certain : Matt Smith pourrait vieillir son personnage, comme il l’a fait dans The Crown sur Netflix. Au moment où la finale de la saison 1 de House of the Dragon sera diffusée, le casting de la prochaine sortie pourrait être entièrement différent.

Pas les mêmes personnages pour la saison 2 de House of the Dragon

L’une des raisons pour lesquelles cette série travaille en étroite collaboration avec l’auteur George R.R. Martin (contrairement aux dernières saisons de Game of Thrones) est qu’elle est basée sur son dernier livre. Plutôt que The Winds of Winter, Martin a publié Fire & Blood, le premier des deux volumes détaillant l’histoire de la maison Targaryen.

Avec des sauts dans le temps intégrés dans la langue vernaculaire de la série, la saison 2 pourrait amener une toute nouvelle génération de Targaryens dans le récit. Les lecteurs des livres connaissent certaines des batailles et des romances à venir, mais cette série pourrait bien raconter un chapitre complet de l’histoire au cours de sa première saison, laissant toutes les saisons successives ouvertes à de nouveaux personnages.

Heureusement, cette génération de Targaryens a beaucoup à faire. Mais si l’on en croit les livres, certains ne resteront peut-être pas longtemps… La saison 2 pourrait comporter un autre saut dans le temps, d’autant plus que les temps de paix ne sont pas si franchement intéressants pour le scénario. House of the Dragon sautera sûrement de conflit en conflit.

Changer ces moulages permettrait aussi à HBO d’économiser de l’argent. Rappelons qu’House of the Dragon est une série à gros budget : changer le casting pourrait soulager le portefeuille du studio. Une nouvelle distribution artistique apporterait également de nouvelles possibilités, même si l’actuel a encore beaucoup de potentiel.

L’épisode 5 de House of the Dragon arrive le 19 septembre : vous pouvez retrouver son trailer ici.