House of The Dragon : tout ce qu’il faut savoir sur le spin-off de Game of Thrones

Le spin-off de la série Game of Thrones, House of The Dragon, continue de préciser son contenu. Voici tout ce qu’il faut savoir de ce programme événement.

Les fans de Game of Thrones ne cachent plus leur impatience. En effet, le spin-off House of The Dragon arrive à grands pas et semble augurer une série aussi spectaculaire que sa « grande sœur ». Face au succès de la franchise, HBO travaille sans relâche pour proposer de nombreux programmes dérivés. Pour l’heure, c’est le projet House of The Dragon qui semble le plus avancé, en terme notamment de production. Ce nouveau projet se déroulera près de 100 ans avant les événements de Game of Thrones.

House of The Dragon commence sérieusement à se dévoiler ! – Crédit : HBO

Déjà de nombreuses indiscrétions ont été partagées sur la toile. Casting, démarrage du tournage et arc narratif : il est grand temps de faire le point sur ce projet aussi ambitieux que palpitant !

House of The Dragon : la série commence à se dévoiler

Pour le moment, aucune date de sortie officielle n’est confirmée. On sait simplement que la série sera proposée sur HBO en octobre 2022. Le tournage a débuté en avril dernier et devrait s’achever dans les prochains mois. Selon les rumeurs, une première bande-annonce sera dévoilée à l’horizon du printemps prochain.

La série tentera de faire aussi bien que Game of Thrones, notamment grâce à son casting. Paddy Considine sera le roi Viserys I Targaryen. Matt Smith campera le personnage de Daemon et Emma D’Arcy celui de Rhaenyra. Ils seront rejoints par Olivia Cooke (Alicent) et Rhys Ifans (Otto). De nombreux seconds rôles d’envergure devraient logiquement les épauler au fil des épisodes. L’histoire se penchera largement sur les retombées de la guerre connue sous le nom de « Danse des Dragons ». Cet épisode meurtrier aura duré plus de deux ans et semble avoir laissé des traces tenaces. La série reviendra également sur la jeunesse de Rhaenyra et Alicent.

Voilà les informations les plus importantes. Mais de belles surprises devraient nous arriver très prochainement. HBO joue gros et espère faire aussi bien que l’original. Tout cela sent d’ores et déjà bon le succès populaire. Résultat dans une petite année !

Source : Screenrant