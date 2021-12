Huawei lance de nouvelles lunettes connectées sous HarmonyOS

Huawei vient d’annoncer de nouveaux produits en Chine. Il a présenté un smartphone pliable, un ordinateur portable et de nouvelles lunettes connectées qui tournent sous HarmonyOS et qui surveillent la position de votre tête par rapport à votre colonne cervicale.

Huawei vient de lancer de nouvelles lunettes connectées en Chine. C’est la première paire de la marque qui n’a pas été développée en partenariat avec la marque coréenne Gentle Monster comme les lunettes audio Eyewear II présentées l’année dernière. Les nouvelles lunettes de Huawei ont été annoncées aux côtés du smartphone pliable P50 Pocket et de l’ordinateur portable MateBook X Pro qui répond aux gestes de l’utilisateur.

Les nouvelles lunettes connectées de Huawei avec des verres clairs et sombres – Crédit : Huawei

Comme les précédents modèles, les nouvelles lunettes sont équipées de haut-parleurs de 128 mm. Elles ont aussi des micros pour une utilisation mains libres, que ce soit pour le divertissement ou les appels téléphoniques. La paire de Huawei intègre également des fonctionnalités de suivi de la santé de l’utilisateur.

Les montures des lunettes connectées Huawei sont interchangeables

Les lentilles des lunettes Huawei sont détachables afin de changer la monture. Le fabricant chinois a annoncé 3 montures classiques ainsi qu’une monture Boston, une monture Wellington et une monture Aviator. Les lunettes sont certifiées IPX4 et peuvent être utilisées par temps de pluie ou lors d’une séance de sport. Elles tournent sous HarmonyOS, le système d’exploitation de Huawei.

Huawei a également précisé que les haut-parleurs ont été conçus de sorte à éviter toute fuite sonore pour protéger la vie privée de l’utilisateur. Celui-ci bénéficie également d’une réduction de bruit pour entendre clairement la conversation. Les lunettes peuvent aussi être utilisées en extérieur pour passer un appel grâce à la fonctionnalité anti-vent des micros. En plus des appels et du divertissement, les utilisateurs peuvent contrôler l’assistant virtuel Celia. Ils peuvent ainsi recevoir des informations sur la météo, la navigation et autres ou recevoir les notifications des applications comme WeChat.

En ce qui concerne l’autonomie, Huawei a annoncé que les lunettes peuvent tenir jusqu’à 16 heures en une seule charge. Un nouveau système de chargement magnétique qui s’attache aux deux branches permet de les recharger. De plus, des capteurs placés sur les branches surveillent la position de la tête de l’utilisateur par rapport à sa colonne cervicale. Les données collectées permettent aux lunettes de donner des conseils sur la posture en temps réel.

Enfin, les nouvelles lunettes du Huawei sont vendues à 1 699 yuans en Chine (~ 235 euros) pour les verres clairs et 1 899 yuans (~ 263 euros) pour les verres sombres. Huawei n’a pas encore précisé si ses nouveaux produits seront disponibles en dehors de la Chine.

Source : NotebookCheck