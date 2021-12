Hubble est 100% opérationnel et nous en apprend plus sur la formation des étoiles

Le télescope de la Nasa qui a fêté ses 31 ans cette année a déjà subi 3 pannes en 2021. La dernière en date avait commencé le 25 octobre et les tentatives de réparations à distance restaient infructueuses.

La nébuleuse planétaire NGC 6891 – Crédits : NASA

Le 7 décembre, la Nasa annonçait que le télescope était enfin réparé. « L’équipe continuera à travailler sur le développement et le test des modifications apportées au logiciel de l’instrument qui leur permettraient de mener des opérations scientifiques ».

Un cliché de NGC 6891 attire l’attention des chercheurs

Ainsi fait, l’équipe chargée du télescope s’est retrouvée inondée de données accumulées. Au cours de leur traitement, une photo a attiré particulièrement l’attention des scientifiques. Sur cette image, il est possible de voir une intense activité se dérouler dans les profondeurs d’un nuage de gaz.

L’objet stellaire observé est NGC 6891, une nébuleuse planétaire. Ce terme résulte en vérité d’une vieille identification erronée de l’époque où la technologie des télescopes en était à ses balbutiements. Aujourd’hui nous savons que ces phénomènes se produisent en fait après les explosions de supernova libérant tout l’hydrogène gazeux de leurs noyaux.

Un objet stellaire en mouvement

Dans les images haute définition capturées par Hubble, il est possible de voir des nœuds et des filaments autour de la naine blanche incrustée dans les profondeurs du nuage. Les données montrent également que le halo externe de gaz s’étend plus rapidement que la partie la plus interne de la nébuleuse.

« D’après leurs mouvements, les astronomes estiment que l’un des amas a 4 800 ans, tandis que le halo extérieur a environ 28 000 ans, indiquant une série d’explosions de l’étoile mourante se produisant à différents moments »

La lueur intense par NGC 6891 se produit typiquement lorsque les étoiles naines blanches ionisent. « Alors que les électrons sous tension passent de leur état de haute énergie à un état de basse énergie en se recombinant avec des noyaux d’hydrogène, ils émettent de l’énergie sous forme de lumière, faisant briller le gaz de la nébuleuse. »

Une fois de plus, s’il approche de sa fin de vie, Hubble aide à comprendre la formation et l’évolution des étoiles. La NASA continuera d’utiliser le télescope jusqu’à la fin, prévoyant même un tandem avec le télescope Web. Ce dernier, cloué au sol temporairement à cause d’une vibration, devrait enfin être lancé le 22 décembre.