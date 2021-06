Indiana Jones 5 : des nouvelles images du tournage dévoilées sur la toile

Le tournage d’Indiana Jones 5 se poursuit outre-Manche. Et chaque jour, de nouvelles images exclusives sont massivement partagées sur la toile. À défaut d’arc narratif clair, les fans se régalent de ces clichés, donnant ainsi naissance à de nombreuses spéculations sur le contenu du film. Dernièrement, nous avons ainsi pu découvrir la présence de chars et d’épais fils barbelés aux abords de la célèbre forteresse. Bamburgh a déjà été le lieu privilégié de nombreux tournages comme Elizabeth en 1998 ou le Robin des Bois de 2010.

Indiana Jones 5 continue de livrer ses secrets de tournage – Crédit : Paramount Pictures

Proche de Newcastle, ce château semble jouer un rôle important dans le nouvel opus des aventures d’Indy. De nombreuses scènes y ont déjà été tournées depuis le démarrage de la production.

De nouveaux indices en perspective ?

La seconde guerre mondiale et l’ère nazie semblent encore occuper une place importante dans ce nouveau projet. En effet, les photos montrent clairement un char allemand et d’épais fils barbelés entourant la zone jouxtant le château fort. Cela semble donc définitivement confirmer quelques sauts dans le passé. Plus tôt dans la semaine, nous avions pu découvrir un cascadeur avec un masque en latex, présentant un Harrison Ford clairement rajeuni.

Les chronologies de l’intrigue devraient donc être multiples. Car la principale timeline du film se situe dans les années 60, au moment de la conquête spatiale. Deux hypothèses semblent donc de mise : soit le film fonctionnera par retours en arrière avec les précédents opus, soit le récit sera clairement divisé entre deux époques. La seconde semble la plus plausible, le nouveau méchant campé par Mads Mikkelsen étant un ancien nazi. Il se pourrait donc que nous assistions à ses interactions avec les troupes allemandes durant la guerre pour mieux comprendre son cheminement personnel.

Mais ce qui inquiète le plus les fans reste sans doute l’avenir de la franchise. Car de nombreuses rumeurs affirment que Jones passera la main à un héritier dans cette nouvelle aventure. Cela est nécessaire si Indiana veut connaître de futures aventures dans les prochaines années. Car à 78 ans, Ford ne pourra sans doute plus rempiler éternellement dans son rôle iconique ! Réponse dans quelques mois dans les salles obscures !

Source : Screenrant