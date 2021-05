Indiana Jones 5 : le nouveau méchant sera un nazi officiant pour la NASA

C’est désormais officiel : Indiana Jones 5 continue ses préparatifs. Annoncé de longue date, ce nouvel opus mettra notamment en scène le génial Mads Mikkelsen. Et ce dernier devrait camper le nouvel ennemi juré d’Indy, un scientifique nazi, travaillant au service de la NASA. Pour jouer un cerveau malade et maléfique, le choix de Mikkelsen est bien entendu une évidence. Pour le dernier tour de piste d’Harrison Ford dans la peau de l’aventurier, Indiana Jones promet donc un ultime face à face de haute volée.

Un nouvel ennemi pour Indiana Jones – Crédit : Paramount Pictures

Dirigé par James Mangold après le départ de Spielberg, cette nouvelle mouture promet une sortie en salles pour l’été 2022. Indiana Jones 5 s’annonce déjà comme une petite madeleine de Proust à savourer sans modération !

Un redoutable super-méchant !

Le personnage campé par Mikkelsen commence à dévoiler ses contours. Scientifique nazi embauché par la NASA, il travaille sur un atterrissage prochain sur la lune. Cela permet clairement de comprendre que l’intrigue se déroulera dans les années 60, en pleine ère de la conquête spatiale. Faire un pont avec le nazisme est également une excellente idée, rattachant la petite histoire à la grande. En effet, les Etats-Unis ont fait appel à de grands scientifiques allemands après la guerre pour diriger des travaux d’envergure.

Et puis Indy adore en découdre avec les nazis ! Ce sont presque ses ennemis favoris, déjà rencontrés dans les précédents opus. Mais l’aventurier aura bien du fil à retordre ! Car Mikkelsen sera flanqué d’une redoutable assistante, présentée comme une tueuse diabolique et brutale. Pour le moment, son identité n’a pas encore été dévoilée. Mais ce sera la troisième femme qu’Indy devra mettre hors d’état de nuire !

En pleins préparatifs, le film devrait rapidement enclencher la seconde pour tenir un planning ultra-serré. Si la pandémie semble laisser plus de latence aux équipes créatives, les fans ne veulent surtout pas voir ce film tant attendu prendre du retard !

Source : We Got This Covered

