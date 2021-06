Indiana Jones 5 : découvrez le terrible masque en latex de la doublure d’Harrison Ford

Après de longs mois d’attente, le tournage d’Indiana Jones 5 débute enfin outre-Manche. Si ce film sera sans doute le dernier avec la star dans le rôle principal, la franchise n’est pas prête de s’éteindre pour autant. En effet, Indy devrait passer le relais à un héritier dans le cadre de ce nouvel opus. Fidèle aux codes de la saga, ce nouveau volet promet encore de belles scènes d’action, de combats et de cascades infernales. De nouvelles images exclusives du tournage montrent ainsi un cascadeur, affublé d’un masque en latex à l’image de Ford. Mais ce qui choque le plus les fans reste sans doute le côté terrifiant de l’accessoire en question.

Indiana Jones est de retour ! – Crédit : Paramount Pictures

Détail important : le masque en question semble figurer un Indiana plus jeune. En effet, il semble désormais acquis que l’aventurier sera mis en scène dans des séquences de « jeunesse« , après avoir goûté à la fontaine de jouvence. Et sans doute Ford n’est-il plus en âge et en mesure de faire ses cascades lui-même.

Un masque terrifiant

La scène montre un cascadeur, chevauchant une moto, en pleine course contre des criminels nazis. Un train avec une croix gammée au loin semble confirmer cette hypothèse. Mais cela valider également le fait que ce nouvel opus mettra en scène des séquences en flash-back. Le masque en question, malgré son côté franchement hideux, a son utilité. En effet, il permet aux équipes techniques de travailler sur la lumière, avant de passer la scène à la moulinette des effets spéciaux.

La tête en latex de Ford fait froid dans le dos – Crédit : Terry Blackburn

Grâce à la technologie numérique, il suffira ensuite de passer le visage du cascadeur ainsi grimé en Ford sur ordinateur pour travailler sur son apparence et ses expressions. L’histoire se déroulant dans les années 70, les hypothèses sur cette séquence sont nombreuses. Il est, par exemple, tout à fait possible que cela soit un retour en arrière, présentant une ancienne chasse aux nazis. Car dans ce nouveau volet, Indy devra affronter un terrible scientifique de la NASA, ancien membre du parti.

Ford n’a rien perdu de sa superbe malgré le poids des années. Les dernières images le dévoilant dans son célèbre costume sont là pour le prouver. Les fans espèrent désormais que le film sera à la hauteur des attentes. Mais les premières indiscrétions de tournage semblent promettre un grand et solide projet !

Crédit : We Got This Covered