Injustice : que se passerait-il si Batman tuait enfin Le Joker ?

C’est hélas un fait : Batman obéit continuellement à sa règle de non-meurtre, laissant souvent en vie de dangereux criminels. Et évidemment, le Joker n’échappe pas à cette règle. Mais un épisode DC Comics imagine enfin comment les choses pourraient se passer si Batman décidait d’en finir une bonne fois pour toutes avec le clown machiavélique. La réponse se trouve ainsi dans Injustice : Gods Among Us. Le scénario établi permet de mieux comprendre les conséquences si Superman parvenait à sauver Loïs et Batman à tuer de sang froid son ennemi de toujours.

Grâce à une bonne dose de poussière magique et à l’imagination sans bornes de Taylor (et son équipe créative), le scénario rêvé par tant de fans peut enfin devenir réalité. Enfin, presque…

La mort du Joker

Dans cette histoire inédite, Superman s’endort grâce au pouvoir de la fameuse poussière magique et revit ses moments les plus tragiques. Mais dans ce « rêve », Batman a le temps de l’alerter. Superman décide alors d’interroger le Joker mais l’homme chauve-souris voit les choses d’une toute autre manière. Il promet à Superman que le clown ne lui fera plus jamais de mal. Le Joker avoue alors à Batman qu’il continuera de semer le chaos et qu’il attend la naissance du bébé de Superman pour tenter de le tuer à nouveau. Face à ces effroyables révélations, Batman finit par lui tordre le cou et le tuer.

Superman remercie son allié d’avoir enfreint son propre code de conduite afin de sauver sa famille. Bruce a bien compris qu’une simple question d’éthique personnelle ne faisait pas le poids face à la mort de ses amis proches. Et le Joker, malgré son intelligence, ne pouvait pas imaginer une seule seconde que son ennemi juré aurait le cran de le tuer de sang-froid.

Tout cela n’est malheureusement qu’un songe. Mais il y a forcément quelque chose de jouissif à imaginer enfin Batman tuer le Joker après des années de batailles ininterrompues ! Alors merci DC de nous offrir cette occasion en or, même si beaucoup auraient aimé voir Le Joker finir dans d’atroces souffrances, à la hauteur des crimes qu’il a commis.

