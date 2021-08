Intel Core i9-12900K : le processeur repéré sur Geekbench, il est 12 % plus rapide que le Ryzen 9 5950X

L’Intel Core i9-12900K fait partie de la génération Alder Lake-S d’Intel, et nous en savons déjà un peu plus sur les performances de la puce. Celle-ci a été repérée sur un benchmark Geekbench avant sa présentation officielle.

L’Intel Core i9-12900K serait une puce avec 8 cœurs Performance (Golden Cove) et 8 cœurs Efficace (Gracemont) pour un total de 16 cœurs. Le processeur est également doté de 24 threads. C’est donc plus que la génération précédente, puisque l’Intel Core i9-11900K utilisait seulement 8 cœurs et 16 threads.

Intel Alder Lake – Crédit : Intel

Cette architecture hétérogène tirera parti de la dernière mémoire DDR5, mais Intel assurera toujours la prise en charge des systèmes DDR4 Alder Lake afin d’éviter des coûts de mise à niveau inutiles pour les clients potentiels. Ainsi, le processeur a été ici testé avec des barrettes de RAM DDR5 cadencées à au moins 4800 MHz.

Sans surprise, on assiste ici à une véritable démonstration de puissance de la nouvelle série Alder Lake-S, puisque le processeur atteint un score de 1893 points en single-core et 17299 points en multi-core. Cela signifie que le processeur est en fait plus rapide que le Ryzen 9 5950X d’AMD de 12 % en single-core, et 3 % en multi-core. La puce fait également bien mieux que la génération précédente, avec des augmentations de performances respectives de 2 % et 57 %.

L’Intel Core i9-12900K, le fleuron de l’architecture Alder Lake

L’Intel Core i9-12900K sera la puce phare de la gamme de processeurs de bureau Alder Lake de 12e génération. D’après les fuites précédentes, on sait que les 8 cœurs Performance (Golden Cove) fonctionneront à une fréquence maximale de 5,3 GHz avec 1 à 2 cœurs actifs et 5,0 GHz avec tous les cœurs actifs, tandis que les cœurs E (Gracemont) fonctionneront à 3,90 GHz sur 1 à 4 cœurs et jusqu’à 3,7 GHz lorsque tous les cœurs sont actifs.

Le processeur s’annonce également très gourmand en énergie, puisqu’il disposera d’un TDP de 125 W (PL1) et 228 W (PL2). On retrouvera également 30 Mo de cache L3, contre seulement 16 Mo sur l’Intel Core i9-11900K. Grâce aux scores sur Geekbench, nous savons désormais que l’Intel Core i9-12900K Alder Lake est le processeur de bureau le plus rapide jamais fabriqué, mais ce n’est qu’un premier aperçu de ce qu’il a à offrir, étant donné que nous sommes encore à quelques mois du lancement.

Intel Core i9-12900K – Crédit : Geekbench

Source : Geekbench