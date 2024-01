Des Tesla en panne à cause du froid, un processeur Ryzen premium à 6$ : c’est le récap’

Les Tesla en rade de batterie s’accumulent dans les stations Superchargeurs de Chicago, un père de famille tombe sur une erreur d’étiquetage qui lui permet de s’acheter un CPU Ryzen 5800X pour moins de 6$, le spin-off de The Last of Us sur Bill et Frank ne verra pas le jour : c’est le récap’ !

Le spin-off de The Last of US sur Bill et Frank ne verra pas le jour

En marge de l’histoire d’Ellie et Joel, la première saison de The Last of Us a consacré un épisode à Bill et Frank. Un couple de survivants qui parviennent à couler des jours heureux dans leur village fortifié. Intitulé “Long Long Time” (“Pour l’éternité”), l’épisode avait ému le public grâce à la performance de haute volée des deux interprètes et à son dénouement tragique. Interrogé par Deadline sur la possibilité d’un spin-off de The Last of Us sur Bill et Frank, Craig Mazin vient refroidir les ardeurs des fans. Le créateur de la série affirme qu’aucun projet de spin-off sur Bill et Frank n’est au programme. “Je suis très fier de l’épisode que nous avons fait avec Bill et Frank. Il n’y aura plus de Bill et Frank.”

L’achat de ce processeur AMD Ryzen 7 est une affaire en or

Un père de famille aux Etats-Unis a déniché la perle rare en hardware : un CPU AMD Ryzen 7 5800X pour moins de 6 dollars. Bien qu’il date de quelques années, le Ryzen 7 5800X a été présenté par AMD en 2020, il reste un processeur d’excellente qualité. L’achat de ce Ryzen 7 ne relève donc pas de la simple bonne affaire, l’étiquetage du CPU est certainement le résultat d’une erreur du magasin d’occasion. Sans chance, il aurait été impossible de trouver ce genre de produit à un prix si modique.

Des voitures Tesla incapables de se charger à cause du froid

Les Etats-Unis font actuellement face à une vague de froid extrême. Ces températures “dangereusement froides” selon le Time atteignent les -34 C° dans le centre du pays. Chicago figure parmi les villes durement touchées, où les avions restent cloués au sol et les écoles sont fermées. Aux stations Superchargeurs de la ville, les véhicules électriques (VE) Tesla en panne s’amoncellent à cause du froid. Leurs propriétaires rapportent que leur véhicule ne se charge même pas. L’explication la plus probable est que les Superchargeurs eux-mêmes sont en panne à cause du froid.