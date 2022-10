iOS 16 : cette nouvelle fonction préserve la batterie de votre iPhone

Votre iPhone peut avoir un coup de chaud. Et cela risque d’endommager sensiblement sa batterie, d’autant plus s’il est en cours de chargement. Le cas échéant, iOS 16 vous envoie une notification pour vous avertir.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro ©Tom’s Guide

Nous n’avons pas encore fini de découvrir les nouvelles fonctionnalités déployées par iOS 16. Le nouveau système d’exploitation veille à la bonne santé de la batterie de votre iPhone. Dans cette optique, il met en pause le rechargement lorsque votre smartphone est excessivement chaud. Un cas de figure qui peut notamment se présenter quand vous utilisez CarPlay dans la voiture et que le soleil tape fort sur l’habitacle. Mais aussi quand vous mobilisez frénétiquement la 5G pour streamer des vidéos ou télécharger des fichiers volumineux.

« La charge reprendra lorsque l’iPhone reviendra à la température normale », peut-on notamment lire sur l’écran. Apple reste pour le moment discret sur cette nouvelle fontion. La Pomme souligne toutefois sur une page d’assistance que l’exposition d’un appareil à des températures ambiantes supérieures à 35 degrés peut « endommager de manière permanente la capacité de la batterie ». Pour éviter d’en arriver là, il est donc conseillé d’interrompre la charge même si vous avez la possibilité d’ignorer la notification.

iPhone : une alerte pour éviter d’abîmer la batterie

Pour refroidir ensuite votre iPhone, retirez sa coque susceptible d’amplifier le phénomène de surchauffe. Et éloignez le smartphone des rayons du soleil en le plaçant à un endroit plus ombragé. Si rien n’y fait, vous pouvez aussi fermer toutes les applications inutiles, activer le mode avion, réduire la luminosité ou même éteindre complètement votre appareil. Au toucher, vous saurez ensuite si votre iPhone a suffisamment refroidi et qu’il peut être remis en charge sans risque.

Une surexposition à des températures extrêmes met à dure épreuve nos pauvres smartphones et leurs batteries si délicates. Si elles sont trop malmenées, elles risquent de devenir bien moins performantes (autonomie en chute, arrêts inopinés).

Outre les fortes chaleurs qu’il faut fuir au moment du rechargement, il est conseillé d’utiliser exclusivement les chargeurs officiels. Par ailleurs, évitez de laisser votre téléphone se décharger complètement ou atteindre les 100 % afin d’économiser les cycles de charge.