6 erreurs communes qui affaiblissent votre pauvre smartphone

Il existe plusieurs astuces pour allonger la vie de votre smartphone – Crédit : Unsplash

Les smartphones Android et iOS ont des différences marquées. Mais leurs détenteurs font souvent les mêmes erreurs quand ils les manipulent. Ces dernières nuisent sensiblement à la longévité des smartphones, raccourcissant sensiblement leur durée de vie maximale. Heureusement, il suffit de gommer certaines mauvaises habitudes tenaces afin de rallonger l’espérance de vie de nos téléphones intelligents. On vous explique.

1. L’exposition aux températures extrêmes

Les smartphones modernes fonctionnent souvent avec des batteries lithium-ion. Et ces dernières sont loin d’apprécier les fortes températures. Une exposition prolongée à une chaleur extrême risque d’accélérer le processus de vieillissement et de causer des dommages permanents à votre appareil. Ainsi, il est fortement recommandé d’éviter de laisser votre téléphone en plein soleil ou dans la voiture en plein cagnard.

Par ailleurs, le froid extrême est également nuisible pour votre smartphone. Outre des ralentissements, ce dernier peut voir sa batterie chuter lourdement lorsque les températures sont négatives. Il est donc conseillé de garder votre smartphone dans votre poche et de l’équiper d’une bonne coque de protection si vous êtes confrontés à un climat glacial.

2. Le mauvais chargeur

Nombre de fabricants tiers vendent des chargeurs compatibles avec votre téléphone à des prix attractifs. Mais ils sont loin d’offrir le même rendement. Pire, ils peuvent également endommager la batterie et coûter ainsi de précieux points de vie à votre smartphone. Vous n’êtes toutefois pas obligés d’utiliser exclusivement le chargeur et le câble d’origine inclus dans la boîte de votre téléphone. Mais on vous conseille vivement d’opter pour des chargeurs de marques réputés, quitte à payer un peu plus cher.

Celui-ci devra offrir la même intensité maximale que ce que votre smartphone peut tolérer. Basez vous donc sur la puissance en watt acceptée par votre téléphone et sélectionnez un chargeur en conséquence.

À lire > Recharge sans fil, rapide ou filaire : quelle est la plus efficace pour les smartphones ?

3. Les mauvaises habitudes de recharge

La capacité de votre batterie se dégradera forcément chemin faisant. Mais certaines mauvaises habitudes peuvent accélérer le processus. Par exemple, on vous conseille de ne pas attendre que votre batterie se décharge complètement ou qu’elle atteigne les 100 %. Et pour cause, celle-ci bénéficie d’un nombre limité de cycles de charge, si bien que la vider ou la charger à fond a un impact certain sur ses performances. Idéalement, essayez de garder – dans la mesure du possible – votre téléphone chargé entre 30 et 80 %. Vous utiliserez ainsi moins de cycles de charge et votre smartphone devrait vivre plus longtemps.

Comme expliqué plus haut, la chaleur est loin d’être l’ami de nos téléphones. Et cela est d’autant plus vrai quand vous les rechargez. Afin de ne pas provoquer de dégâts permanents sur votre batterie à cause d’une surchauffe, privilégiez les endroits frais ou bien ventilés lorsque vous procédez à la recharge. Évitez à tout prix de recharger votre smartphone sous votre oreiller ou en plein soleil.

4. Les applications malveillantes

Sur un smartphone Android, il est parfois tentant de sortir des sentiers battus du Play Store en installant un fichier APK trouvé sur Internet. Sauf que cette pratique n’est pas sans risques. Vous risquez d’installer des applications malveillantes renfermant des malwares qui se feront une joie de siphonner vos données personnelles et de vous espionner via votre caméra et votre micro. Certains malwares peuvent notamment entraîner des plantages inopinés d’applications, faire surchauffer votre batterie et réduire considérablement son autonomie. D’autres, comme le cheval de Troie Brata, risquent même de rendre votre smartphone inutilisable après avoir ponctionné votre compte bancaire.

Ainsi, on ne peut que vous conseiller de vous cantonner au Play Store pour éviter d’installer des applications nuisibles. Bien que moins sensible, le magasin de Google n’est toutefois par imperméable aux malwares, certaines applications malfaisantes échappant parfois aux radars. Un antivirus adapté n’est donc pas de trop pour renforcer votre protection.

5. Snober les mises à jour

À intervalles réguliers, vous recevez une notification vous invitant à procéder à une mise à jour de votre OS. Il faut à tout prix la lancer le plus rapidement possible. Car en dehors de l’amélioration de l’expérience utilisateur et des changements esthétiques sur l’interface, ces mises à jour embarquent des correctifs de sécurité. Lesquels permettent de résoudre des vulnérabilités et des bugs. Si vous passez outre, vous risquez ainsi de laisser passer des malwares avec toutes les conséquences néfastes que cela implique. Il est également conseillé de mettre à jour régulièrement vos différentes applications pour les mêmes raisons.

6. Utiliser un WIFi public

Alors que vous sirotez tranquillement une boisson, utiliser le WiFi public de votre café fétiche est tentant. Sachez que les hotspots en libre accès sont loin d’être gages de sécurité, des pirates pouvant facilement s’y engouffrer pour vous dérober des informations personnelles et installer des malwares qui feront des ravages dans votre système d’exploitation.

Ce faisant, évitez notamment à tout prix les points d’accès WiFi qui ne demandent aucune authentification pour se connecter. Et veillez à vous abstenir de consulter des sites sensibles comme celui de votre banque si vous utilisez un WiFi public. L’utilisation d’un VPN est en outre vivement recommandé pour accroître votre protection.