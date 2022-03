iPad Air 5 : puce M1, 5G, prix, Apple dévoile sa nouvelle tablette survitaminée

Parmi les produits pressentis pour la keynote Apple de ce mardi 8 mars, on s’attendait notamment à découvrir une nouvelle itération de l’iPad Air. Et Apple ne nous a pas déçus en nous présentant sa tablette flambant neuve qui se distingue notamment sous le capot. En effet, l’iPad Air 5 intègre la fameuse puce M1, […]

Parmi les produits pressentis pour la keynote Apple de ce mardi 8 mars, on s’attendait notamment à découvrir une nouvelle itération de l’iPad Air. Et Apple ne nous a pas déçus en nous présentant sa tablette flambant neuve qui se distingue notamment sous le capot. En effet, l’iPad Air 5 intègre la fameuse puce M1, celle qui propulse déjà l’iPad Pro. De quoi offrir des résultats impressionnants, les performances CPU augmentant de 60 % tandis que la partie GPU sera deux fois plus rapide, plastronne la Pomme.

Les technophiles avertis sont toutefois étonnés de constater qu’une puce identique se niche dans l’iPad Air 2022 et l’iPad Pro actuel, une grosse différence de prix existant entre les deux tablettes. La seconde citée risque d’avoir une concurrence féroce, jusqu’à la sortie d’une nouvelle mouture.

iPad Air 5 : prix, date de sortie, on vous dit tout

Du reste, cet iPad est compatible avec la 5G. Une amélioration s’invite également sur la partie photo avec l’intégration d’un capteur de 12 mégapixels à l’avant alors que son prédécesseur était seulement doté d’un capteur selfie de 7 mégapixels. La nouvelle caméra avant bénéficie en outre de la fonctionnalité « Cadre centré ». Celle-ci permet de l’ajuster automatiquement en fonction de vos déplacements quand vous passez des appels vidéo.

Par ailleurs, le port USB-C sera deux fois plus rapide en transfert. Quant à son système d’exploitation, la nouvelle tablette fonctionnera sous iPad OS 15. Évoquons désormais les prix. L’iPad Air 5 sera vendu à partir de 599 dollars dès jeudi pour une sortie programmée le 18 mars. Deux nouveau coloris s’invitent dans la danse, à savoir le mauve et le bleu.

