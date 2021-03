iPad Pro 2021 : ses caractéristiques fuitent avant sa présentation en avril

Selon Bloomberg, Apple prévoirait un certain nombre de mises à jour de sa gamme d’iPad, dont de nouveaux iPad Pro qui seront lancés dès avril, un nouvel iPad mini avec un écran plus grand et une mise à jour de l’iPad classique.

Les nouveaux iPad Pro d’Apple pourraient être dotés de caméras améliorées, d’un processeur plus rapide et d’un nouveau type d’écran Mini-LED sur le plus grand iPad avec une luminosité et un contraste améliorés.

iPad Pro 2020 – Crédit : Apple

En avril, Apple présentera deux nouveaux iPad Pro, avec des écrans de 11 et 12,9 pouces. Le modèle 12,9 pouces sera tout particulièrement intéressant, puisqu’il s’agira de la première tablette d’Apple à être équipée d’un écran Mini-LED. Cependant, ce ne sera pas le premier produit d’Apple avec cette technologie puisque l’Apple Pro Display XDR, son écran d’ordinateur, est équipé d’un écran Mini-LED.

Pour rappel, un écran Mini-LED est un écran LCD avec des LED plus petites, de moins d’un millimètre. Celles-ci sont installées par zones et promettent une consommation énergétique réduite. Cette technologie ne doit pas être confondue avec l’OLED.

En effet, les dalles OLED ont l’avantage de ne pas avoir de rétroéclairage, car les pixels peuvent générer leur propre lumière. Même si les noirs ne seront pas aussi convaincants qu’avec un écran OLED, le contraste des écrans Mini-LED est très bien maîtrisé. Un écran Mini-LED est aussi beaucoup plus lumineux que peut l’être un écran OLED.

Quelles améliorations attendre de ces nouveaux iPad Pro ?

Les deux iPad Pro devraient être dotés d’un processeur A14X, qui serait un dérivé de la puce M1 des nouveaux MacBook Air, MacBook Pro et Mac mini. De plus, ils devraient être équipés de meilleurs appareils photo.

Outre la puissance supplémentaire, l’autre mise à niveau majeure à attendre avec impatience est la connectivité Thunderbolt sur son port USB-C. Celle-ci permettra une transmission de données beaucoup plus rapide avec les Macs compatibles, les écrans externes avec une grosse définition ou encore les périphériques de stockage externes.

Les iPad Pro 11 pouces et 12,9 pouces actuels sont respectivement disponibles à partir de 899 euros et 1 119 euros. On ne s’attend pas à ce qu’Apple diminue ses tarifs sur cette génération. En plus de ses iPad Pro, on s’attend également à ce que Apple présente ses AirTags durant la Keynote d’avril. On ne devrait pas voir les nouveaux AirPods 3, puisque ceux-ci ne seront pas lancés avant la fin de l’année.

Source : Bloomberg