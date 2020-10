iPhone 12 : Face ID plus rapide, meilleure autonomie, zoom amélioré, à quoi faut-il s’attendre ?

Rendu de l’iPhone 12 mini – Crédit : EverythingApplePro / YouTube

En amont de la présentation de l’iPhone 12 et de l’iPhone 12 Pro demain à 19h, heure française, le leaker Max Weinbach nous a livré au cours du week-end un récapitulatif général. Comme vous le savez sûrement déjà, les stars de la keynote seront les quatre smartphones. Il y aura l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Les prix et coloris respectifs de chaque modèle ont déjà été dévoilés il y a quelques jours par le leaker Kang en même temps que d’autres détails supplémentaires.

Les iPhone 12 Pro et Pro Max vont gagner une heure d’autonomie supplémentaire

Max Weinbach a partagé les infos via son compte Twitter secondaire « @PineLeaks ». Il a confirmé que les iPhone 12 Pro et Pro Max gagneront une heure d’autonomie. Par contre, des tests internes ont révélé que l’iPhone 12 mini de 5,4 pouces aura une autonomie plus faible que l’iPhone 11, probablement à cause de la compatibilité 5G. D’ailleurs, Jon Prosser vient de déclarer que le taux de rafraîchissement à 120 Hz n’a pas été retenu pour les modèles Pro afin de ne pas impacter l’autonomie déjà affaiblie par la 5G.

Concernant le Face ID, Max Weinbach a expliqué qu’un nouvel « algorithme de zonage dynamique » sera utilisé sur toute la gamme de l’iPhone 12. Cela devrait permettre au Face ID d’être encore plus rapide et efficace. De plus, l’encoche de l’iPhone 12 mini devrait être moins longue, mais plus épaisse pour laisser la place aux capteurs de Face ID.

De meilleures performances de l’appareil photo en faible luminosité

Au niveau de l’appareil photo, Maw Weinbach a confirmé que « les zooms numérique et optique bénéficieront d’un énorme boost cette année ». L’iPhone 12 Pro de 6,1 pouces devrait accueillir un zoom optique 4x tandis que l’iPhone 12 Pro Max de 6,7 pouces serait équipé d’un zoom optique 5x. D’après Max Weinbach, « un zoom numérique amélioré sera obtenu en combinant plusieurs images à différents niveaux de zoom et en les compilant ensemble. Un algorithme basé sur Deep Fusion se chargera que l’alignement et la netteté soient corrects. Smart HDR 3 s’occupera du reste ». L’appareil photo de l’iPhone 12 devrait être très performant en faible luminosité puisque le capteur ultra grand-angle bénéficiera d’une ouverture plus grande.

Enfin, toutes ces informations n’ont pas encore été confirmées de manière officielle par Apple, mais elles proviennent de sources très réputées. En plus de la présentation de l’iPhone 12, un HomePod mini à 99 $, qui est une enceinte connectée attendue depuis le mois de février, devrait être dévoilé.

Source : 9to5Mac