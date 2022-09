iPhone 14 Pro : un premier benchmark révèle qu’il est aussi puissant que l’iPhone 13 Pro

Les premiers benchmarks de l’iPhone 14 Pro commencent à tomber en ligne, alors que nous avions comparé hier ses différences avec l’iPhone 13 Pro. Un test du nouveau format « Pro » d’Apple, sous Geekbench 5, a été divulgué dans un récent article de Weibo, démontrant une énorme augmentation des performances par rapport au chipset Snapdragon 8+ Gen 1, mais seulement de minuscules gains par rapport à l’A15 Bionic.

L’iPhone 14 Pro, à peine plus performant que son prédecesseur

La puce A16 Bionic profite d’un processus de gravure en 4 nanomètres, afin d’entasser des transistors supplémentaires. Elle est épaulée d’un processeur à 6 cœurs « plus rapide » que l’A15 selon Apple, d’un processeur neuronal « avancé » et de 50 % de bande passante mémoire en plus pour la partie GPU à 5 cœurs.

A priori « exceptionnelle » pour la gestion des photos, l’A16 Bionic est-elle plus rapide que l’A15 Bionic dans les faits ? Les premiers tests Geekbench 5 révèlent que l’iPhone 14 Pro atteint un score monocœur de 1 879 et un multicœur de 4 664. C’est énorme vis-à-vis du Snapdragon 8+ Gen 1, qui équipe par exemple le OnePlus 10T. Sauf qu’il y a un léger problème…

iPhone 14 Pro © Geekbench 5

En effet, les différences entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro sont quasiment inexistantes. Si la puce A15 de l’iPhone 13 Pro affiche un score monocœur de 1 707, elle obtient un score multicœur plus élevé que la puce A16, à 4 664 points.

Si la différence est extrêmement faible et que les performances d’un smartphone ne font pas tout, il est légèrement alarmant que ces scores soient pratiquement indiscernables. Apple facture en effet l’iPhone 14 Pro 170 euros de plus que l’iPhone 13 Pro en France : l’iPhone 14 Pro sera proposé à 1 329 € (en 128 Go), alors que l’iPhone 13 Pro, qui n’est plus proposé au catalogue d’Apple, était disponible encore hier à partir de 1 159 euros (en 128 Go là aussi).