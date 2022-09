iPhone 14 Pro et iPhone 13 Pro : quelles différences ?

L’iPhone 14 Pro vient enfin d’être officialisé par Apple lors d’un Keynote dédié qui a eu lieu le 7 septembre, à 19 heures. S’il ne chamboule pas totalement la gamme, de nombreuses différences sont à noter entre le nouveau modèle et l’iPhone 13 Pro, sorti l’année dernière.

Le nouveau smartphone a une nouvelle découpe en forme de pilule (qui remplace l’encoche) et qui peut s’ajuster de manière dynamique. C’est la première grande refonte de l’écran depuis qu’Apple a présenté l’iPhone X en 2017. Le PDG d’Apple, Tim Cook, appelle l’iPhone 14 Pro la « gamme professionnelle la plus innovante à ce jour ». Il profite également d’un écran always-on, une véritable nouveauté, en plus d’un système de communication par satellite (que pour les urgences) similaire à l’iPhone 14.

Prix, design, performances, photo, autonomie, on dissèque pour vous toutes les différences entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro.

iPhone 14 Pro et iPhone Pro 13 : quels prix ?

iPhone 14 Pro © Apple

iPhone 14 Pro et iPhone Pro 13 : quelles différences en termes de design et d’écran ?

L’iPhone 14 Pro sera disponible en noir, argent, or et violet foncé. L’iPhone 13 Pro est disponible en cinq finitions, bleu alpin, graphite, or, argent et vert alpin. Les tailles d’écran sont similaires entre l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 13 Pro, à savoir 6,7 pouces.

L’iPhone 14 Pro connaît toutefois changement majeur de design vis-à-vis de son prédécesseur, surtout pour l’écran à l’avant : une petite encoche en forme de pilule vient remplacer la fameuse encoche. Le capteur de proximité se trouve derrière l’écran. Les notifications sortent de l’encoche dans une animation.

Un tout nouveau moteur d’affichage donne à l’iPhone 14 Pro un rafraîchissement jusqu’à 1 Hz. L’iPhone 14 Pro et 14 Pro Max comprendront tous deux un affichage permanent (always on) qui fonctionne avec la nouvelle fonctionnalité de widget d’écran d’iOS 16. Il prendra en charge des informations telles que des rappels, des événements de calendrier et la météo sans que l’iPhone ait à se réveiller.

iPhone 14 Pro et iPhone Pro 13 : quelles différences en termes de performances ?

L’iPhone 14 Pro bénéficie de la puce A16 Bionic, l’iPhone 13 Pro de la puce A15 Bionic. La nouvelle puce profite d’un processeur à 6 cœurs, avec 2 cœurs hautes performances qui consomment 20 % d’énergie en moins. Les 4 cœurs haute efficacité utilisent 1/3 de la puissance des puces concurrentes, selon Apple.

iPhone 14 Pro et iPhone Pro 13 : quelles différences sur la partie photo ?

L’iPhone 14 Pro bénéficie d’un tout nouveau grand angle qui intègre un capteur de 48 mégapixels (une première après des années de stagnation à 12 mégapixels). Le capteur est 65 % plus grand que celui de l’iPhone 13 Pro, selon Apple. Il sera en outre possible de capturer des images ProRAW à 48 mégapixels sur l’iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro © Apple

Le grand angle reçoit ainsi jusqu’à deux fois plus de lumière qu’avant, comme l’a indiqué Apple lors du Keynote. Ce capteur de 48 mégapixels profite d’un mode 2x que l’iPhone 13 Pro n’a pas, en plus des trois objectifs fixes. Le mode Cinématique peut également faire de la 4K à 30 FPS.

iPhone 14 Pro et iPhone Pro 13 : qui a la meilleure autonomie ?

L’autonomie de l’iPhone 14 Pro doit durer une journée, et ce, même avec son écran always on.