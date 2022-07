Le OnePlus 10T arrive avec une recharge rapide 150W, une première en France

Sur Weibo, le réseau social chinois, OnePlus a déjà presque tout dévoilé au sujet du OnePlus 10T, qui sera commercialisé en Chine sous le nom de OnePlus Ace Pro. En plus du puissant Snapdragon 8+ Gen 2, le smartphone promet de battre des records de vitesse de charge.

OnePlus 10T – Crédit : OnePlus

Seulement quelques jours après avoir donné tous les détails de la partie photo de son OnePlus 10T, qui ne sera cette fois-ci pas conçu en partenariat avec Hasselblad, OnePlus a désormais confirmé un autre aspect du smartphone : sa recharge rapide. Cela faisait maintenant plusieurs mois que nous savions que OnePlus préparait un appareil haut de gamme capable de se recharger à toute vitesse.

OnePlus a donc confirmé que son OnePlus 10T sera compatible avec une technologie de recharge rapide 150 W « SUPERVOOC Endurance Edition ». Il s’agit d’une puissance encore jamais vue en France. Elle promet de recharger l’appareil encore plus rapidement que la recharge rapide 80 W du OnePlus 10 Pro que nous avions pu tester.

OnePlus promet que la recharge rapide n’affectera pas la durée de vie de sa batterie

Ces dernières années, de nombreux utilisateurs de smartphones ont été frileux à l’idée d’utiliser un smartphone équipé d’une technologie de recharge rapide, de peur que celle-ci détériore plus rapidement la batterie. Les fabricants tels que Xiaomi, Oppo ou encore OnePlus ont donc durement travaillé à l’augmentation du nombre de cycles de recharge et à l’amélioration des matériaux des batteries pour allonger leurs durées de vie.

OnePlus 10T – Crédit : OnePlus

Avec le OnePlus 10T, le fabricant chinois promet que la batterie ne perdra que 20 % de sa capacité après 4 ans, soit beaucoup plus que les standards de l’industrie. Plusieurs modes de recharge seront disponibles. On retrouvera un mode basse température plus lent qui maintiendra la batterie à moins de 20 degrés, un mode qui permet de recharger le smartphone pendant l’utilisation, ou encore un qui activera la recharge à 150 W.

Celle-ci promet également d’être assez intelligente, puisqu’elle s’adaptera à vos cycles de sommeil pour recharger convenablement votre appareil. La recharge s’annonce d’ailleurs ultra rapide, puisqu’il faudra seulement une minute de recharge pour profiter de trois heures d’appels téléphoniques ou plus d’une heure de jeu.

Source : OnePlus