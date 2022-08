iPhone : cette astuce cachée vous permet de régler l’exposition de l’appareil photo

Comment ajuster l’exposition sur iPhone ? Image libre

Si les iPhone sont souvent considérés comme les meilleurs smartphones du marché, c’est en grande partie dû à la qualité et les performances de leurs appareils photo. Bien qu’Apple améliore constamment la qualité de ses capteurs et de son traitement par l’IA avec ses nouveaux iPhone, même les modèles les moins chers sont dotés de performances en photo plutôt solides et, surtout, de fonctionnalités qui vous permettent de mieux maîtriser vos photos.

L’une de ces fonctionnalités est le réglage de l’exposition de l’appareil photo. Cette fonction, relativement cachée, permet de régler la luminosité de votre image à la volée ou non, mais surtout, manuellement. Voici comment s’en servir.

Comment compenser manuellement l’exposition de vos photos sur iPhone ?

Le moyen le plus simple de régler l’exposition sur iPhone consiste à utiliser le petit carré jaune de la zone de mise au point. Cette méthode ne fonctionne que temporairement et les prises de vue à venir reviendront à l’exposition automatique une fois la mise au point modifiée. Mais ne vous inquiétez pas, il existe plusieurs façons de verrouiller les paramètres d’exposition pour les prises de vue à venir, que nous aborderons également ici.

Ouvrez l’application Appareil photo et touchez à un endroit où vous voulez faire la mise au point. Pour verrouiller l’exposition pour les prises de vue à venir, appuyez longuement sur la case jaune jusqu’à ce que VERROUILLAGE AE/AF apparaisse en haut de l’écran.

Appuyez sur l’icône en forme de soleil, qui apparaît à droite de la case jaune. Un curseur vertical apparaîtra. Tirez l’icône du soleil vers le haut avec un doigt pour augmenter l’exposition (pour éclaircir). Tirez vers le bas pour diminuer l’exposition (pour assombrir).

Cette méthode est idéale pour régler rapidement l’exposition, mais vos réglages sont verrouillés sur la zone de mise au point. Alternativement, il existe un moyen de régler la compensation d’exposition pour toutes les prises de vue à venir. Voici comment.

Dans l’application Appareil photo, en mode Photo, balayez vers le haut pour ouvrir la barre d’outils de l’appareil photo au-dessus du déclencheur. Appuyez sur l’icône d’exposition, indiquée par un symbole + empilé au-dessus d’un symbole -.

Tirez le curseur vers la gauche pour augmenter l’exposition (jusqu’à + 2). Tirez le curseur vers la droite pour diminuer l’exposition (jusqu’à – 2).

Cette méthode définit l’exposition pour les photos que vous prendrez à l’avenir, vous n’aurez donc pas besoin de la réajuster (le réglage de l’exposition s’appliquera où que vous fassiez la mise au point). Votre réglage restera défini, même si vous basculez entre les applications ou fermez complètement l’application Appareil photo.