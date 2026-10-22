iPhone Duo 2 : Apple prépare le retour de cette technologie incontournable

Face ID a été abandonné sur l’iPhone Duo au profit de Touch ID, suscitant de nombreuses critiques. Apple songerait ainsi sérieusement à réintroduire son système de reconnaissance faciale sur les prochaines versions du smartphone pliant.

© Apple

Si l’iPhone Duo a récolté de nombreux éloges, certains utilisateurs ont regretté l’absence de Face ID. Le smartphone pliant doit en effet se contenter de Touch ID, le système de reconnaissance par empreinte digitale. Un choix qui a suscité l’incompréhension, d’autant que les nouveaux iPhone 18 Pro bénéficient eux bien de Face ID sous l’écran.

Le format singulier de l’iPhone Duo aurait contraint Apple à faire des compromis. L’intégration des capteurs TrueDepth, nécessaires au fonctionnement de Face ID, aurait rendu le smartphone plus épais. La marque aurait donc fait une croix dessus afin de privilégier la finesse de son flagship. Apple prévoit toutefois d’y remédier dans les prochaines versions.

iPhone Duo 2 et 3 : vers le retour de Face ID

D’après Mark Gurman, spécialiste de l’écosystème pommé, le fabricant teste déjà des prototypes d’iPhone Duo 2 équipés de Face ID sous l’écran et d’une caméra sur l’écran externe. Le journaliste de Bloomberg anticipe ainsi une intégration de sa technologie de reconnaissance faciale “d’ici deux ou trois ans” sur les prochaines générations.

Les futurs modèles pourraient également accueillir un véritable téléobjectif, autre grand absent de l’iPhone Duo premier du nom. Pour y arriver, Apple devrait miser sur “une combinaison de miniaturisation accrue des composants et de progrès en intelligence artificielle” qui lui permettrait “d’utiliser des capteurs de profondeur et des appareils photo plus petits et moins sophistiqués, tout en compensant en partie la différence par le calcul”, anticipe Gurman.

Alors que Face ID est devenu la méthode de déverrouillage de référence sur les iPhone, son absence sur le Duo a forcément fait tiquer les utilisateurs. Il s’agit toutefois d’une première génération : certains compromis sont ainsi acceptable, d’autant que le format de l’appareil est inédit chez Apple.

Les attentes seront toutefois forcément plus élevées pour les prochaines générations. L’intégration de Face ID et d’un téléobjectif dédié serait ainsi bienvenue.