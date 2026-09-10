Un Galaxy Z Fold 8 recrée déjà l’animation iconique de l’iPhone Duo

Moins d’un jour après la présentation de l’iPhone Duo, un utilisateur est déjà parvenu à recréer son animation de dépliage sur un Galaxy Z Fold 8. Le résultat est particulièrement bluffant, offrant la même impression de continuité entre les deux écrans.

© Apple

En découvrant les courbes de l’iPhone Duo, nous avons été agréablement surpris par le soin accordé à son animation d’ouverture. Lorsque le smartphone se déplie, le logiciel ne se contente pas d’une transition brutale entre les écrans externe et interne, comme sur la plupart des smartphones pliables. Apple a ajouté un effet de flou qui donne l’impression que l’interface s’étire progressivement lors du passage d’une dalle à l’autre.

C’est comme si le contenu de l’écran extérieur se reflétait naturellement sur l’écran intérieur. Cette animation fait déjà des émules chez la concurrence, du moins officieusement. Un utilisateur de Galaxy Z Fold 8 est notamment parvenu à la recréer en bidouillant un peu. Regardez :

L’animation de transition de l’iPhone Duo déjà reproduite sur le Galaxy Z Fold 8

Sous sa publication Reddit, le dénommé moomanjohnnyAO détaille le mode opératoire. “J’ai fait cela en créant une application qui pilote un shader AGSL directement sur les deux écrans grâce à l’API Presentation. Les ‘écrans’ sont des captures d’écran que j’ai prises des affichages intérieur et extérieur, le shader interpolant entre eux en fonction de la valeur actuelle du capteur de charnière”, détaille-t-il.

Autrement dit, il ne s’agit pas d’une véritable modification de l’interface système du Galaxy Z Fold 8. Si cette expérience montre que le smartphone dispose déjà des briques nécessaires pour produire un tel effet, les développeurs tiers ne disposent pas des accès requis pour l’intégrer directement à One UI. Seul Samsung pourrait activer une telle animation à l’échelle du système.

Pour l’heure, il s’agit donc simplement d’une démonstration de faisabilité réalisée par un utilisateur passionné. Reste à voir si cela incitera le constructeur sud-coréen à passer à l’action en intégrant à son tour une animation façon iPhone Duo.