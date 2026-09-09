iPhone Duo : 10 infos à retenir sur le premier smartphone pliant d’Apple

Pour clôturer sa keynote de rentrée, Apple a levé le voile sur l’iPhone Duo, son tout premier smartphone pliable. Format livre, multitâche poussé, interface adaptative, pliure invisible, prix salé… Voici ce qu’il faut retenir sur le nouveau flagship pommé.

L’iPhone Duo © Apple

Apple a pris son temps. Alors que la concurrence propose des smartphones pliants depuis belle lurette, la firme de Cupertino vient enfin de s’inviter à la fête. Lors de la keynote de rentrée, qui s’est tenue mercredi 9 septembre, le nouveau patron John Ternus a officiellement dévoilé l’iPhone Duo, le tout premier smartphone pliable de la marque à la pomme. Après des années de rumeurs, ce dernier se dévoile enfin au grand jour. Examinons à présent ses particularités.

Apple dévoile l’iPhone Duo lors de sa keynote

Un iPhone qui s’ouvre comme un livre

L’iPhone Duo adopte le format livre. Il se compose d’un écran externe de 5,4 pouces et d’un écran interne de 7,6 pouces. Une fois déplié, il devient “l’iPhone le plus fin avec le plus grand écran” jamais conçu par Apple à ce jour, avec une surface d’affichage 50 % supérieure à celle de l’iPhone 18 Pro Max. Son écran externe offre quant à lui plus de 90 % de la surface d’affichage de l’iPhone 18 Pro.

Les deux écrans bénéficient de la technologie Super Retina XDR avec ProMotion, de l’affichage permanent et d’une luminosité pouvant atteindre 3000 nits en extérieur. La dalle interne affiche une définition de 1878 × 2670 pixels (430 ppp) tandis que l’écran externe propose 1398 × 2034 pixels avec une densité de 460 ppp.

Une interface adaptative

Soucieux d’offrir une expérience utilisateur fluide, Apple a repensé iOS 27 pour s’adapter aux différentes positions du Duo. Les commandes de l’écran verrouillé, le Dock de l’écran d’accueil ainsi que les outils de navigation et les commandes des apps sont déplacés sur le côté, libérant davantage d’espace vertical pour le contenu.

La barre d’état adopte elle aussi un nouveau format circulaire qui vient se loger dans un coin de l’écran. La Dynamic Island a également été repensée pour le Duo : elle se déploie désormais verticalement sur les côtés des deux écrans afin d’afficher les activités en direct et les alertes.

Vous pourrez positionner l’écran selon différents angles, en fonction de l’usage. L’interface s’adapte à l’ouverture, à la fermeture et à l’orientation changeante du smartphone, tout en conservant une organisation familière. Les deux écrans partagent les mêmes proportions, ce qui permet aux applications de passer de l’un à l’autre sans bouleverser leur mise en page.

Un multitâche façon iPad

L’écran de 7,6 pouces transforme le Duo en véritable machine à multitâche. Pour la première fois sur iPhone, il est possible d’afficher deux applications côte à côte grâce à Split View, tout en passant rapidement de l’une à l’autre. Apple permet également d’ouvrir simultanément deux fenêtres d’une même app (par exemple deux pages de Safari pour comparer des produits ou des informations). Le système permet aussi de conserver des paires d’applications afin de pouvoir les rouvrir ensemble facilement plus tard.

Des applications tierces exploitent déjà le format du Duo

Dans un appel vidéo Zoom, l’iPhone Duo peut afficher côte à côte les participants et la présentation partagée. Slack exploite la grande dalle pour offrir une vue plus complète de l’espace de travail, avec davantage de conversations et de contenus visibles simultanément.

Sur Netflix, l’écran externe permet de parcourir les contenus et leurs aperçus avant que le film ou la série ne s’affiche en grand une fois le Duo déplié. Lorsque vous pliez l’iPhone à moitié, la vidéo se positionne dans la partie supérieure de l’écran, tandis que les commandes de lecture apparaissent en bas, là où elles sont plus facilement accessibles.

Toutes les applications ne seront toutefois pas immédiatement adaptées au format du Duo. Il restera aux développeurs un travail d’optimisation pour tirer pleinement parti de cette nouvelle conception pliable.

Une pliure invisible ?

Apple s’est attaqué aux principaux défauts des smartphones pliables : la pliure qui apparaît au centre de l’écran, les rayures et la sensation parfois trop plastique de l’écran. Pour y remédier, la dalle interne du Duo profite d’une finition nano-texturée qui réduit les reflets et rend le pli indiscernable à l’œil nu, promet la pomme.

Apple utilise notamment un polymère maison annoncé jusqu’à 40 % plus rigide que les matériaux utilisés ailleurs dans l’industrie, ainsi qu’un revêtement résistant aux rayures. La dalle OLED est en outre prise en sandwich entre deux couches de verre haute résistance. Des adhésifs spécifiques permettent aux couches de coulisser les unes par rapport aux autres lors du pliage tandis qu’une plaque en titane renforce l’ensemble.

Apple affirme ainsi obtenir une surface remarquablement plane et régulière une fois le Duo ouvert, avec une pliure réduite au minimum. Reste à vérifier si cette discrétion se maintiendra après des milliers d’ouvertures et de fermetures.

Deux batteries pour alimenter le Duo

Apple a choisi une architecture inhabituelle : le Duo embarque une batterie dans chacune de ses deux moitiés. Cette répartition permet de mieux exploiter l’espace disponible à l’intérieur du smartphone, tout en offrant une capacité suffisante pour alimenter aussi bien l’écran externe que la grande dalle interne. Les deux batteries sont pilotées conjointement par la puce Apple Silicon et un système de gestion de l’énergie capable de répartir la puissance en fonction de l’usage.

Apple annonce jusqu’à 31 heures de lecture vidéo avec l’écran interne, contre 44 heures avec l’écran externe. Lorsque les deux écrans sont sollicités, l’autonomie peut atteindre 24 heures sur une seule charge. Côté recharge, le Duo peut récupérer jusqu’à 50 % de batterie en 20 minutes.

Pas de carte SIM physique

Comme c’était attendu, l’iPhone Duo fait l’impasse sur la traditionnelle carte SIM. A l’instar de l’iPhone Air, le nouveau flagship fonctionne uniquement avec une eSIM et ce sur tous les marchés. Un choix qui s’explique notamment par des contraintes de conception. En supprimant le tiroir SIM et les composants associés, la firme peut libérer de précieux millimètres à l’intérieur du châssis pour loger ses autres composants.

Retour de Touch ID

Autre surprise de taille : Apple délaisse Face ID au profit de Touch ID. Le capteur d’empreintes est directement intégré au bouton latéral pour déverrouiller l’appareil et s’authentifier. Un choix particulièrement bien adapté au format pliable, puisqu’il reste accessible aussi bien lorsque l’iPhone est fermé que lorsqu’il est complètement déplié.

Il sera possible d’enregistrer plusieurs doigts afin de déverrouiller l’iPhone plus facilement quelle que soit la manière dont vous le tenez. Notez que le bouton Action et le bouton Camera sont bien de la partie.

La partie photo profite aussi du format pliable

L’iPhone Duo intègre deux capteurs arrière Fusion de 48 mégapixels, un principal et un ultra grand-angle, ce dernier permettant également de réaliser des photos macro. Le capteur principal offre aussi un zoom 2x. Côté vidéo, le Duo peut notamment filmer en 4K à 120 images par seconde en Dolby Vision. Au vu des tarifs annoncés, on regrettera toutefois l’absence d’un téléobjectif dédié et de l’ouverture variable inaugurée sur les iPhone 18 Pro.

Le photophone mise aussi sur de nouveaux usages rendus possibles par son format. La fonction Duo Preview transforme la dalle externe en viseur, permettant au sujet de voir le cadrage et de se positionner avant la prise de vue. La caméra avant Center Stage de 12 mégapixels peut automatiquement adapter son cadrage en fonction de l’orientation du téléphone.

Autre innovation, la caméra FaceTime se cache sous l’écran interne, ce qui permet à Apple de préserver une surface d’affichage continue, sans encoche ni poinçon.

L’iPhone le plus cher de l’histoire

Apple positionne son premier smartphone pliant tout en haut de sa gamme, avec une grille tarifaire inédite pour un smartphone pommé. Ce dernier démarre à 2 339 euros, et la facture grimpe dangereusement si vous souhaitez davantage d’espace de stockage. Voici les prix de l’iPhone Duo sur le marché français :

256 Go : 2 339 €

: 2 339 € 512 Go : 2 589 €

: 2 589 € 1 To : 3 089 €

: 3 089 € 2 To : 3 839 €

Notez que l’iPhone Duo ne sortira pas en même temps que les iPhone 18 Pro. Le nouveau pliable d’Apple sera seulement disponible à partir du 23 octobre. Les précommandes ouvriront dès le 16 octobre. Reste à voir si les délais de livraison ne s’allongeront pas, comme le craignait l’analyste Ming-Chi Kuo.