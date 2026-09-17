iPhone Duo : Apple veut voir plus grand et gommer ses principaux manques

Apple pourrait décliner l’iPhone Duo en plusieurs formats à l’avenir, dont un éventuel modèle Max doté d’un écran plus grand. Face ID et un véritable téléobjectif devraient également être au menu des prochaines générations.

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Apple veut déjà voir plus grand avec son iPhone Duo. Selon Bloomberg, le constructeur pourrait à l’avenir décliner sa gamme de smartphones pliants. Mark Gurman, toujours bien informé sur la pomme, anticipe notamment un iPhone Duo Max doté d’un écran plus grand, mais aussi d’autres variantes comme un éventuel iPhone Duo SE plus accessible ou un iPhone Duo mini.

Apple veut muscler son iPhone Duo

Par ailleurs, le fabricant pourrait combler deux des principales lacunes de son smartphone pliant. Ce dernier se contente actuellement de Touch ID pour l’authentification et fait l’impasse sur un téléobjectif dédié. Ce dernier pourrait faire son apparition à partir de la troisième génération d’iPhone Duo, qui pourrait également bénéficier de Face ID.

Pour ce faire, Apple miserait sur une “combinaison de miniaturisation accrue des composants et de progrès en IA”, qui lui permettrait “d’utiliser des capteurs de profondeur et des appareils photo plus petits et moins sophistiqués, tout en compensant en partie la différence par le calcul”, anticipe Mark Gurman.

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Un véritable téléobjectif pour le smartphone pliant d’Apple ?

Côté photo, les futurs iPhone Duo pourraient accueillir un véritable téléobjectif, alors que le modèle actuel se contente de deux capteurs arrière de 48 mégapixels (grand-angle et ultra grand-angle). Pour son zoom 2x, l’iPhone Duo n’utilise pas de téléobjectif dédié mais recadre l’image capturée par son capteur principal.

Ce procédé permet d’obtenir un grossissement 2x présenté par Apple comme étant de qualité optique. Il ne constitue toutefois pas un véritable zoom optique assuré par une focale distincte. À titre de comparaison, le Galaxy Z Fold 8 Ultra dispose bien d’un troisième capteur dédié au téléobjectif : un module de 10 mégapixels capable d’offrir un zoom optique 3x.