James Bond : ce que la directrice de casting cherche chez le prochain 007

Apparu sur grand écran avec Dr No en 1962, James Bond est l’une des figures les plus « durables » du cinéma. De Sean Connery en passant par Roger Moore et Pierce Brosnan, chaque comédien aura laissé sa marque en incarnant 007. Maintenant que Daniel Craig s’apprête à laisser son smoking au vestiaire, tous les regards sont tournés vers le futur agent secret. Si de nombreux acteurs ont été envisagés, l’identité du prochain Bond reste encore bien floue. Plusieurs comédiens ont d’ores déjà été considérés pour le rôle. Tom Hardy, Idriss Elba : de nombreux noms circulent de toutes parts. Mais pour devenir l’agent secret, il y a beaucoup de pré-requis.

La directrice de casting de la franchise vient d’expliquer ce qu’elle attend du futur 007. Car pour jouer Bond, il faut être aussi séduisant que charismatique, sportif et déterminé.

A la recherche du James Bond idéal

« C’est quelqu’un qui sait se débrouiller. Il doit être attirant, apte physiquement et assumer toutes les facettes du rôle. C’est un défi de taille. Il faut être capable de porter ce rôle, même longtemps après l’avoir joué. Mais ce n’est plus forcément aussi déterminant qu’avant sur ce dernier point. Certaines personnes n’ont jamais réussi à s’en défaire. D’autres ont réussi à choisir de bons films, montrant qu’ils étaient d’excellents acteurs » explique ainsi McWilliams.

En effet, à l’instar de Pierce Brosnan, de nombreux anciens interprètes sont parvenus à se défaire de l’étiquette Bond. D’autres resteront à jamais pour le public l’agent 007, faute de projets intéressants pour étoffer leur carrière. Pour sa part, Daniel Craig prouve déjà qu’il a une large palette de jeu ailleurs. Notamment, avec la sortie prochain de Knives Out 2, dans lequel le comédien joue un rôle aux antipodes de l’agent secret.

Mais qui sera le prochain 007 ? Les paris sont toujours ouverts. Certains rêvent de voir enfin une femme prendre la relève. D’autres imaginent déjà Cavill dans le rôle. Et les dernières rumeurs veulent que Régé-Jean Page soit le chouchou de la production. Ce dernier a tous les atouts : pas encore une star internationale mais déjà adulé par de nombreuses admiratrices. Il a le charme et le physique pour le rôle. Mais tout peut encore basculer ! Affaire à suivre !

