James Bond : Hugh Jackman a aidé Daniel Craig à surmonter sa célébrité naissante

Devenir James Bond n’est pas toujours une sinécure. Et le comédien Daniel Craig en a (lui aussi) fait l’expérience. Encore inconnu du grand public lors de la sortie de Casino Royale, l’acteur s’est retrouvé propulsé dans la lumière. Mais l’arrivée d’une notoriété trop soudaine n’est pas évidente à gérer. Alors qu’il jouera une dernière fois l’espion dans No Time To Die, Craig s’est confié sur cet épisode de sa vie dans le récent documentaire Becoming Bond. Dans ce nouvel opus, Bond devra sauver un éminent scientifique avant de remettre définitivement au vestiaire son costume. L’occasion de faire le point sur son passage dans la franchise, avec ses hauts mais aussi ses bas.

Heureusement, Craig a pu compter sur l’infaillible soutien de son ami Hugh Jackman. La star lui a prodigué de nombreux conseils pour affronter les travers de la célébrité.

James Bond : Quand Jackman vole au secours de 007

Dans le documentaire produit par Apple TV, Craig a expliqué combien la renommée liée à Bond est si difficile à porter. Le comédien s’est littéralement senti « physiquement et mentalement assiégé ». En 2015, cela a d’ailleurs bien failli le pousser à refuser de jouer à nouveau le rôle. Craig confiait alors « préférer se couper les poignets » plutôt que de vivre une nouvelle aventure dans la peau de 007. Mais heureusement, Hugh Jackman a volé à son secours, pour lui faire entendre raison. Grâce à ce dernier, Craig a finalement réussi « à se réconcilier avec le défi de la gloire ».

« Ma vie personnelle a été affectée. Je m’enfermais, je tirais les rideaux. Heureusement Hugh m’a aidé à accepter et apprécier cette nouvelle vie » confie Craig dans le documentaire. Jackman ne connaît que trop bien ce qu’a pu ressentir son collègue. En acceptant de jouer Wolverine, le comédien a lui aussi connu une célébrité retentissante, parfois complexe à gérer au quotidien.

Sans l’intervention de son ami, Craig aurait certainement pu tout abandonner du jour au lendemain. Mais heureusement le destin a encore une fois bien fait les choses. Désormais star du grand écran, son planning ne désemplit pas. Il sera d’ailleurs de retour dans Knives Out 2. Un rôle bien loin de celui de James Bond !

