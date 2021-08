James Bond : Henry Cavill est heureux d’avoir raté le rôle

Henry Cavill dans The Witcher – Crédit : Netflix

Si Henry Cavill cartonne aujourd’hui, l’acteur est présent depuis des années sur les écrans. Il a fallu plusieurs années à l’homme pour se faire une place. Désormais, le britannique est salué pour Superman et The Witcher, dont la seconde saison est bientôt disponible. Mais Henry Cavill a passé de nombreux castings dont celui pour incarner James Bond. Malheureusement, l’acteur a été coiffé au poteau par Daniel Craig, dont Mourir peut attendre est la dernière interprétation de l’agent secret. Mais l’interprète de Clark Kent chez Zack Snyder se dit heureux d’avoir raté ce rôle de 007, à l’époque.

Un parcours du combattant vers le succès

Le chemin vers le succès a été long pour Henry Cavill. L’acteur a passé le casting pour jouer Bruce Wayne dans les Batman de Christopher Nolan. L’homme a également fait des essais costume à l’époque du Superman (abandonné) de J.J. Abrams. Il est aussi passé à côté du rôle de Cedric Diggory dans Harry Potter et celui de James Bond dans Casino Royale. Des ratés, certes, mais un immense succès aujourd’hui. Et aujourd’hui, Henry Cavill ne regrette pas d’avoir loupé le casting de 007.

Dans l’absolu, j’ai été proche d’un tas de rôles que j’ai pas décroché. Mais c’est drôle que les gens pensent que c’est une mauvaise chose. À Hollywood, ou dans l’industrie cinématographique, tout le monde essaie de décrocher un rôle sans succès. Et avoir l’opportunité d’être dans la lumière en se ratant est plutôt positif. – Henry Cavill

Car finalement, ces ratés du britannique l’ont amené vers le succès. Ce sont grâce à ces échecs qu’aujourd’hui, Henry Cavill est Superman et Geralt de Riv.

Qui sera le prochain James Bond ?

Quel successeur pour Daniel Craig ? – Crédit : Universal Pictures, MGM

Beaucoup se demandent qui succédera à Daniel Craig après Mourir peut attendre. Henry Cavill semble désormais trop loin pour ce rôle. Rappelons que les producteurs choisissent généralement un nom peu connu du grand public. Beaucoup parlent de Tom Hardy et Idris Elba mais même problème. Leur filmographie est trop chargée et populaire.

On imagine que pour l’instant, les producteurs de James Bond n’ont pas encore de nom précis en tête.

Source : Express