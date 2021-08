James Bond : l’Aston Martin de l’agent secret retrouvée 25 ans après sa disparition

La voiture emblématique de 007 aurait enfin été retrouvée ! Le nom de Bond est lié depuis longtemps à la célèbre marque automobile, Aston Martin. Celle-ci est apparue pour la première fois en 1964, dans le légendaire Goldfinger. Depuis l’agent secret voue une véritable passion pour ce bolide, au design épuré et aux options puissantes. Aston Martin a pu jouir de la renommée mondiale de la franchise, devenant la voiture de luxe britannique par excellence. L’une des voitures utilisées par Bond s’est vendue aux enchères en 86 pour la modique somme de 275 000 dollars. Mais en 1997, le véhicule est volé dans son hangar de stockage.

Près de 25 ans après sa disparition, l’engin aurait enfin été retrouvé. C’est en tout cas ce que rapporte The Telegraph. C’est grâce à son numéro VIN que l’Aston a pu être formellement identifiée.

James Bond retrouve sa voiture de légende

L’enquête se poursuit toujours. Pour l’heure, il semble probable que la voiture fasse partie d’une collection privée, localisée au Moyen-Orient. Ce modèle rare aurait désormais une valeur de 25 millions de dollars. Et pour cause : c’est aujourd’hui l’un des bolides les plus célèbres au monde. Le modèle original utilisé dans le film est un petit bijou de technologie : armes, déchiqueteuses de pneus intégrées, pare-brise pare-balles et siège éjectable sont intégrés au véhicule.

Il n’existe plus qu’une seule autre Aston Martin DB5 originale dans le monde, utilisée par le passé dans la franchise. Elle a été vendue aux enchères en 2010 pour la coquette somme de 4,6 millions de dollars. Un record pour une vente de ce genre. Alors pas étonnant que les enquêteurs veuillent rapidement venir à bout de leurs recherches. Car le mystère reste encore entier sur les circonstances du larcin et l’identité du voleur.

Il faudra encore du temps aux équipes en charge de l’enquête pour faire le point sur cette affaire étonnante. Le véhicule pourrait par la suite être rapatrié en Angleterre. On ne sait pour l’heure si le collectionneur localisé au Moyen-Orient est responsable ou non du vol commis il y’a maintenant près de 25 ans. Affaire à suivre !

