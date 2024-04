James Bond : la bande-annonce avec Henry Cavill fait un carton d’audience

Alors que le successeur de Daniel Craig n’est toujours pas connu, un vidéaste s’est amusé à créer une bande-annonce factice du prochain James Bond mettant en vedette Henry Cavill. Le trailer a déjà été visionné plus de 2 millions de fois. Pour beaucoup de fans, le rôle de 007 irait à l’acteur comme un gant.

© KH Studio

C’est une question brûlante qui n’a toujours pas de réponse : qui succédera à Daniel Craig dans le rôle de James Bond ? Alors que plusieurs acteurs sont pressentis, le nom d’Henry Cavill revient régulièrement sur la table. De quoi donner des idées au YouTubeur KH Studio. Adepte des trailers factices, il vient de publier une fausse bande-annonce du prochain film James Bond mettant en vedette Cavill aux côtés de Margot Robbie.

En quatre jours, la vidéo a été visionnée plus de 2,5 millions de fois. Dans l’espace commentaires, nombre d’internautes confient à quel point ils aimeraient voir l’acteur incarner l’agent secret. “Henry ferait un GRAND 007. J’espère qu’ils le choisiront un jour pour ce rôle”, lâche un fan. “Si seulement c’était vrai. Henry Cavill serait un Bond incroyable”, renchérit un autre.

Henry Cavill pourrait faire un très bon James Bond selon les fans

Il s’agit évidemment d’un fake réalisé avec l’aide de l’intelligence artificielle. “J’ai méticuleusement intégré divers effets, une conception sonore, des technologies d’IA, des analyses de films et d’autres éléments pour donner vie à ma vision. Son objectif est purement artistique, visant à divertir et à créer du lien avec la communauté YouTube”, explique le vidéaste dans la description.

Les commentaires élogieux et l’explosion du compteur de vues montrent bien que de nombreux fans aimeraient voir un James Bond avec Henry Cavill. Alors qu’il se murmure qu’Aaron Taylor-Johnson serait en pole pour tenir le rôle, l’interprète de Superman ne ferme pas la porte : “Je suis peut-être trop vieux désormais, ou peut-être pas. Tout dépend des producteurs Barbara Broccoli et Mike Wilson : nous verrons ce qu’ils ont prévu”.

Le comédien fait référence ici à des bruits de couloir qui laissaient entendre que la production voulait miser sur un OO7 plus jeune. Parmi les autres candidats potentiels, on peut notamment citer Idris Elba, Taron Egerton et Sam Heughan.